Глава МИД Украины и спецпредставитель Китая провели встречу в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР по вопросам урегулирования российско-украинского военного конфликта Ли Хуэй встретились в Киеве. Об этом сообщает МИД Украины.

Во время переговоров Кулеба рассказал представителю Китая о принципах восстановления справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. "Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта", — подчеркнул министр.

Вместе с тем Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации так называемой формулы мира Владимира Зеленского. Украинский президент настаивает на возвращении Украины в границы 1991 годы, выплату репараций Киеву и создание военного трибунала для лиц, причастных к развязыванию войны. Китайская мирная инициатива, ранее представленная Пекином, предполагала немедленное прекращение огня, но не содержала таких пунктов.

Пекин и Москва сообщение о встрече Кулебы и Ли пока не комментировали.

Ли Хуэй – посол Китая в России с 2009 по 2019 год. Во вторник, 16 марта, он начал поездку по Европе. Киев стал первым пунктом его визита. Турне проходит в закрытом режиме. О графике встреч китайского дипломата заранее не сообщают.

МИД Китая опубликовал свои предложения по урегулированию кризиса, включавшие 12 пунктов, в годовщину начала войны России против Украины. В частности, Пекин говорил о необходимости возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и предлагал прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Украина, Евросоюз и США подчеркнули, что относятся к китайскому документу как к заявлению о позиции, а не как к реальному плану урегулирования.

МИД России, комментируя план КНР, отметил схожесть позиций Пекина и Москвы.

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