"Главное – сохранить их жизнь и здоровье". Итоги весеннего призыва

В России закончился весенний призыв на военную службу. Несмотря на то, что военная реформа в стране понемногу идет, и в горячие точки сейчас направляют в основном контрактников, власти никак не хотят отказаться от призыва.





В этой сфере из года в год наблюдается традиционный конфликт интересов: далеко не все современные молодые люди хотят потратить год жизни на пребывание в воинской части, да и не всегда готовы к этому по состоянию здоровья, а военные комиссариаты стремятся любой ценой выполнить план по призыву.

В этой сфере из года в год наблюдается традиционный конфликт интересов

Об итогах призыва корреспондент Радио Свобода побеседовала с представителями профильных правозащитных организаций из разных российских регионов. Вот что рассказала Наталья Жукова, председатель Нижегородского областного комитета солдатских матерей.



– Призыв весны 2021 года проходил, как всегда, с большими нарушениями. Они вызваны разными причинами – и несовершенством законодательства, закона о воинской обязанности, который уже множество раз изменяли, и в нем уже очень сложно разобраться, и недолжным исполнением сотрудниками военкоматов на местах даже этого закона и подзаконных актов. Как всегда, главное для них – это выполнение плана, а о том, какой ценой он выполняется, никто не думает. И у нас получается цикличная работа: сначала мы боремся за тех призывников, которые не годны к армии, чтобы их туда не отправили, а потом работаем с теми, кого все-таки отправили, и они оказались на госпитальной койке, но никто не хочет их увольнять. Очень плохо относятся к призывникам в военных комиссариатах.



Весенний призыв – это время, когда ребята заканчивают обучение в институтах, колледжах, техникумах, и им предоставлена отсрочка до защиты диплома. Но военкомат эта отсрочка абсолютно не интересует, мальчиков вызывают и проводят с ним мероприятия по призыву, что запрещено законом. Вот эти вопиющие нарушения всегда происходят в весенний призыв.

Призыв весны 2021 года проходил, как всегда, с большими нарушениями

Если есть проблемы со здоровьем, ребят направляют на дополнительное обследование, но в поликлиниках и в больницах его проводят очень поверхностно. Иногда в медицинских документах записаны те исследования, которые вообще не проводились. Молодой человек приходит к нам и пишет заявление: "Я пришел в такую-то больницу, не раздеваясь, присел на стул, и врач сказал: "Иди сделай рентген, принеси мне и приходи через три дня за заключением"". Даже давление и температуру не измеряли.

Мы, конечно, боремся. Если люди приходят к нам, и мы видим серьезные нарушения, безусловно, мы их защищаем, пытаемся поставить военкомат на место.



– Какие у вас отношения с местными властями, с военкоматами?



– Мы иногда пишем в Министерство здравоохранения, видя нарушения со стороны врачей, и нам что-то отвечают. Но в целом неприязненных отношений с властями у нас нет, мы просто мало с ними соприкасаемся. А военкоматы, конечно, нас не жалуют, называют "пятой колонной". Но какая же это "пятая колонна", если мы просто стараемся заставить их работать по закону?

Если люди приходят к нам, и мы видим серьезные нарушения, мы их защищаем

Нина Пономарева, руководитель Волгоградской правозащитной организации родителей военнослужащих "Материнское право", также отмечает, что каждый весенний призыв знаменуется нарушением прав молодых людей, которые завершают образование в колледжах и институтах.



– Студенты, заканчивающие обучение, имеют право еще на последипломные каникулы до 31 августа, – рассказывает правозащитница. – Тем не менее, их вызывают в военкомат, начиная с февраля, до окончания срока отсрочки на время обучения, что противозаконно. Есть статья 22-я закона о воинской обязанности, где сказано, что призыву не подлежат граждане, имеющие отсрочку, и положение о призыве граждан на военную службу, где четко говорится: на медицинское освидетельствование и призывную комиссию вызываются все граждане, кроме имеющих отсрочку. Но вот эти две нормы из годы в год игнорируются военными комиссариатами, которые начинают вызывать студентов на мероприятия, связанные с призывом: медицинское освидетельствование, персональное психологическое тестирование, призывную комиссию. Таким образом, они нарушают не только законодательство, которое регулирует порядок призыва граждан на военную службу, но и их право на получение образования.



Кроме того, молодые люди не всегда получают направление на обследование. Поскольку их, как правило, заставляют проходить все эти мероприятия раньше, то обязательные медицинские исследования к моменту окончания отсрочки уже утрачивают актуальность, и их либо заставляют делать обследования еще раз, либо пользуются теми результатами, у которых уже истекли сроки. Это стандартное и надоедливое нарушение. В этот призыв мы по подобным случаям обращались в прокуратуру, и практически по всем вносились представления о нарушении законодательства. Но сотрудников военкоматов это никак не останавливает.



Самое большое количество нарушений происходит по поводу отсрочки по состоянию здоровья. И тут проблема не только в военкоматах, но и в медицинских организациях. Врачи почему-то не считают нужным проводить обследование тщательно. У нас есть призывник из области, который много лет страдает заболеванием позвоночника, и его по направлению военкомата отправили в областную больницу, где его должен был обследовать невролог. И вот врач высшей категории, кандидат наук, просто сказал: "Ты у меня был в прошлом году, ничего у тебя нет, иди отсюда".

Самое большое количество нарушений происходит по поводу отсрочки по состоянию здоровья

Врачи регулярно игнорируют требования, предъявляемые к медицинским документам, и в результате по такому документу невозможно определить категорию годности. Тем не менее, военкоматы почему-то их принимают и, как правило, выносят заключения о годности. И вот этот парень с больным позвоночником как раз был признан годным к военной службе и получил повестку на отправку в войска, в то время как он на момент обследования вообще находился на больничном как раз в связи с этим заболеванием.



– И что же, он ушел в войска?



– Нет, потому что мы обжаловали решение в областную призывную комиссию, жалоба была удовлетворена, и он получил отсрочку. Но я, честно говоря, рассчитывала, что его направят на объективное обследование, потому что у него есть показания для освобождения от призыва.



Нам уже со сборного пункта звонил парень с отслойкой сетчатки: с таким диагнозом человек в принципе не может быть призван на службу. И мы вытаскивали его оттуда через военную прокуратуру: к счастью, это удалось. Подали иск в суд на незаконный призыв.

Отсутствует какая бы то ни было ответственность за незаконный призыв

И полно таких историй, когда приходится принимать срочные меры, когда почему-то снимаются диагнозы, которые непонятно каким образом вообще могут быть сняты. Вот, скажем, в Волгоградском областном кардиологическом центре человеку установили диагноз – "гипертоническая болезнь первой стадии". И хотя он несколько лет состоит на учете как гипертоник, у него отягощенная наследственность, все требования расписания болезней были соблюдены и у него были основания для освобождения, его отправили в другую больницу, где он пролежал всего лишь четыре дня и ему вообще сняли этот диагноз. Не знаю, чем руководствовались медики. Иногда я слышу от них: "Мы не хотим связываться с военкоматами". Хотя совершенно непонятно, что может сделать доктору военкомат!

Но здесь же еще важно, как относятся к ситуации и родители, и сами мальчики. Вот недавно звонит мама из Суровикино, ее сын призван в мае. За месяц до призыва у него отнялись рука и нога, они записались к врачу, но пока больше двух недель ждали приема, у него все прошло, и он отправился в армию. Сейчас он уже месяц в госпитале: опять отнялись рука и нога. Легче ему не становится, и что с ним, пока непонятно. И вот вопрос: у мальчика были такие серьезные проблемы – почему же родители не довели эту ситуацию до конца? Любая нормальная мама нашла бы причины ни под каким видом не отпустить больного сына в армию!

Нам уже со сборного пункта звонил парень с отслойкой сетчатки

В этот призыв у нас была еще одна очень интересная мама, которая отправила сына в армию, потому что хотела, чтобы ему там бесплатно сделали операцию на коленном суставе. У него травмирован мениск, колено до конца не сгибается, человек не может нормально сесть – куда смотрел хирург в военкомате, куда смотрела комиссия?! И вот мама пришла к нам, потому что мальчик попал в часть, начались физические нагрузки, и буквально через три дня коленку заклинило, и он ничего не может делать, а командир сказал, что сейчас ему некогда и нет машины, чтобы везти его в госпиталь. Ну, мы помогли, положили его на плановую операцию.



– У вас много обращений в этот призыв?

Родители и сами мальчики перекладывают ответственность на военкоматы, а у тех свои задачи

– Более 200. И, честно говоря, чем-то радикальным этот призыв не отличается. Наша организация работает уже 27 лет, и все эти годы мы надеемся на то, что когда-нибудь в нас отпадет необходимость, мы станем просто не нужны. Мы столько делаем для того, чтобы наши люди знали свои права и обязанности: много ездим по области, по образовательным организациям, работаем с родителями… Но необходимость в нас никак не отпадает, и, наверное, никогда не отпадет, учитывая менталитет наших граждан. Родители и сами мальчики перекладывают ответственность на военкоматы, а у тех свои задачи.



И главное, отсутствует персональная и вообще какая бы то ни было ответственность за незаконный призыв. У нас осенью забрали мальчика, чью маму через пять дней после этого признали инвалидом первой группы, то есть он вообще не подлежал призыву. А она ведь ходила к военкому и говорила, что ее вот-вот освидетельствуют, но он ответил: "На сегодняшний день документов нет – и до свидания". Она обратилась к нам, и парня вернули, но слепая мать какое-то время оставалась вообще без помощи, – свидетельствует правозащитница Нина Пономарева.

Родители больны, а мальчика отправляют далеко, не оставляют служить рядом

– В этом году весна лучше, чем осень, – говорит Марина Лебедева, председатель Комитета солдатских матерей Свердловской области. – Отправили пять эшелонов на Дальний Восток. В эшелонах есть и вода, и биотуалеты, и воздух свежий: все нормально в этом году.



– Вы хотите сказать, что и нарушений не было в ходе призыва?



– Конечно, были, как без них, но не такие массовые, как осенью. Были нарушения по медицинским показаниями, по обучению, по семейным обстоятельствам. Допустим, родители больны, а мальчика отправляют далеко, не оставляют служить рядом. Если есть проблемы в семье, инвалидность, онкология, надо сделать все, чтобы мальчик служил близко к дому. Мы добились того, что сейчас те, у кого есть дети, у кого родители – пенсионеры, служат в своем регионе. И даже просто женатые служат недалеко, и если они подпишут контракт, то смогут на выходные дни приезжать к родным.



– А многого вообще удалось добиться за последние годы?



– Мы много чем занимаемся, например, правами семей погибших и пропавших без вести. Со временем лучше стала ситуация по всем направлениям, и по призыву тем более. Во всяком случае, сейчас мальчикам дают возможность закончить колледж, например. Раньше было: до 20 лет – и все, и на четвертом, на пятом ты курсе – не важно, если у тебя нет отсрочки по заболеваниям. А сейчас уже не так, и это же здорово! Есть возможность сразу после техникума или института подписать контракт, и это тоже хорошо: ребята, скажем, из деревень, из не очень богатых районов, подписывают контракт и служат сразу два года без срочной службы.

Мы, единственные в России, семь лет сопровождали военные эшелоны, а до этого их сопровождали пьяные офицеры, отбирали у ребят телефоны, мальчишки сами готовили, дрова были плохие. Сейчас уже удалось навести порядок: появились вагоны-рестораны, улучшилось питание, к сухим пайкам выдается вода. Нам помогает и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, и областное правительство, оно дает нам субсидию на оплату коммунальных платежей, телефона.

Основная проблема – чтобы мальчики ушли в армию здоровыми

С воинскими частями, с командованием тоже стараемся наладить отношения, и они к нам прислушиваются. Мы ходим на присяги, встречаемся с мальчиками, бьем тревогу, если возникают проблемы. Посмотрите, ведь самовольное оставление части почти исчезло! Военная прокуратура подтвердит: это теперь случается очень редко. Неуставные отношения нет-нет, да и мелькают где-то, но такого, как раньше, уже нет: там отбили селезенку, тут сломали челюсть… Но проблемы, конечно, еще есть.

Основная проблема – чтобы мальчики ушли в армию здоровыми, чтобы потом их не комиссовали, чтобы они не мучились в воинских частях, ведь больные, конечно, никому там не нужны, и командирам частей тоже. Самое главное – сохранить их жизнь и здоровье там.



– Если люди обращаются к вам с жалобами на нарушения, проблемы обычно удается решить?

Бывает и наоборот: ребята хотят в армию, а их не берут

– Конечно. Мы возвращали мальчиков с призывного пункта, добивались актов обследования. Но иногда, знаете, бывает и наоборот: ребята хотят в армию, а их не берут. Вот недавно был у нас очень патриотичный мальчик, до слез хотел служить: "У меня дед воевал, папа служил, братья служили, и я хочу! Помогите мне!". А у него стоит спица в шейном отделе позвоночника, и это категория "В" – "ограниченно годен". Он попытался снова пройти медкомиссию, но какая же комиссия его пропустит? – рассказывает Марина Лебедева.



А вот как оценивает итоги весеннего призыва Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.



– К сожалению, так же, как и всегда, призывают очень много больных ребят. И даже многие из тех, кто обращается к нам, уходят в армию, но исключительно потому, что не хотят судиться, не понимают, что это довольно просто. Они приносят в военкомат какие-то медицинские документы, а им говорят, что все это ерунда. Вот последняя история: у парня близорукость -6,5, то есть он заведомо не годен к службе, а ему написали -6 и признали годным, отказавшись сделать дополнительное обследование.

К сожалению, так же, как и всегда, призывают очень много больных ребят

– Что вы рекомендуете делать в такой ситуации призывникам и их родителям?



– Пока парень дома, мы всегда рекомендуем подавать в суд и оспаривать там решение: по здоровью ли, по отсрочке ли, и бороться до последнего, дойти хотя бы до городского, до областного суда, чтобы он, больной, не попал в армию. Ведь потом начинаются проблемы. Сейчас нам уже одна мама пишет, что "сын, призванный в весенний призыв, упал на плацу в обморок и находится в госпитале. Я три раза ее спросила, чем он болел, она не отвечает.



– Были ли в этот призыв облавы на призывников?



– В Москве были облавы в апреле, к первой отправке, но там уехал в войска кто-то один, а остальные отбились. Утром звонят в дверь: "Полиция. Ваш сын уклоняется от призыва на военную службу, он должен проследовать с нами в военкомат". Если кто-то поедет с ним или если есть какие-то основания, то он сможет в военкомате отбиться, а если нет, то тут же на сборный пункт и в часть. В Москве и области отправка обычно по пятницам, и вот со среды начинаются облавы.



– А эти ребята действительно уклоняются, или приходят просто к кому угодно?

Это же получается не призыв, а просто арест!

– Нет, конечно, они не уклоняются. У кого-то нет повесток, кто-то когда-то бодался с военкоматом, а потом перестал, и его больше не вызывали. А уклонение – это когда была боевая повестка, а он не явился на отправку в войска. Вот один мальчишка из Москвы с ними уже один раз судился, а после этого в ковидный год ему уже не посылали повестки. Видно, военком решил, что "раз он с нами судился, значит, я его попробую с полицией привести и быстренько отправить". Но не вышло – с ним поехал отец, у них есть все медицинские документы. Но им надо было все начинать сначала и доводить до конца – до получения военного билета, а не сидеть и ждать, пока придут.



А вообще, это же получается не призыв, а просто арест!



– И насколько боеспособной может быть армия, в которую призывают таким образом?



– Никому не нужна эта боеспособность от призывников! Их сейчас от количества солдат и сержантов, по-моему, меньше половины: очень много контрактников. Когда учебные центры наполняются, через неделю проходит медицинское освидетельствование, и процентов 15 сразу уходят в госпиталь. Там, где приличные командиры, которые понимают, что этот военкоматовский балласт в частях никому не нужен, вместе с врачами их честно выбраковывают, а дальше уже госпиталь захочет – освободит, не захочет – так парень и будет дальше по госпиталям валяться.

– А в чем же тогда смысл такого призыва?



– Никакого смысла в нем нет, и уже очень давно. Еще в 1989 году мы писали Верховному главнокомандующему Горбачеву и в Верховный Совет о том, что призыв надо отменять, потому что он со всех сторон нерационален, неэкономичен и неэффективен. Если бы это действительно был отбор и по здоровью, и по желанию, и по каким-то профессиональным признакам, конечно, все было бы по-другому.

Призыв надо отменять, потому что он нерационален, неэкономичен и неэффективен

У нас сейчас конфликт в Курске. Ребята из колледжей получают отношение, чтобы их по контракту зачислили на два года (если есть диплом среднего профессионального или высшего образования, то можно сразу пойти по контракту). Это отношение военкомата должна принять комиссия, которая занимается оформлением контрактов. Но до комиссии это не доходит, а попадает к начальнику отдела призыва. Он говорит: "Никакого тебе контракта, у нас план не выполняется – пойдешь по призыву". Сейчас одна семья бодается. Они уже и в Организационно-мобилизационное управление Западного округа писали, которое комплектует и призыв, и контракт.



– Но если, как вы говорите, такой призыв никому не нужен, почему он до сих пор существует, и в армию нередко забирают кого угодно, в том числе больных и не годных?



– У этого вопроса есть две стороны. Первая – это сами семьи. Если бы каждая российская семья, в которой растет мальчик, к 16 годам понимала, что он к призыву не годен, то по нашей простой технологии она могла бы добиться отсрочки или получить военный билет с категорией "В" – "ограниченно годен". Но это утопия, далеко не все готовы этим заниматься.

А вторая сторона – это государство. Путин в свое время сказал на Совете по правам человека нашей коллеге Иде Куклиной: "Кто угодно отменит призыв, только не я". Поэтому с этой стороны мы не ждем никаких положительных решений. Денег никто не считает, у армии совсем другие интересы. А в горячие точки сейчас призывников не отправляют.

Система призыва – это рабство, принуждение, совершенно бесправный человек в армии

– А почему власти так за это держатся?



– Потому что система призыва – это система идеологическая: это рабство, принуждение, совершенно бесправный человек в армии. Раньше мы сравнивали солдат по призыву с заключенными. А по сравнению с их же собратьями такого же возраста, служащими по контракту, у призывников нет вообще никаких прав – по-прежнему нет права самостоятельно обратиться за медицинской помощью, нет права получать переписку. У нас был скандал в части в Ростовской области. Солдатам не передавали письма и посылки, которые копились в части: просто так, не хотели, нечего им письма и посылки получать – обойдутся. У солдат отняли право на семидневный отпуск. Чтобы поехать, например, к тяжелобольному родственнику или на похороны, нужна личная воля командира: хочет – отпустит, не хочет – не отпустит.



– А что значит – "идеологическая система"? Что это за идеология?



– Там сидят достаточно пожилые люди (в том числе и военные советники), которые привыкли к коммунистической Красной армии – "все должны встать на защиту родины". У них в голове это реально так! Эти люди – не специалисты в области военного строительства, они просто хранители традиций большевистской армии.



– Итак, мальчику исполняется 16 лет. Что должен сделать он или его родители, если у него есть какие-то ограничения по призыву, чтобы они были учтены?



– На самом деле начинать надо раньше. Родился мальчик, растет, и мы начинаем аккуратненько сохранять все, что появляется у него в медицинской карте.

Мальчик растет, и мы аккуратненько сохраняем все, что появляется у него в медицинской карте

Вот так случилось на Земле, что в Северном полушарии поколение, которое подросло к 1998 году, практически тотально непригодно к военной службе по призыву, потому что это внуки и правнуки нашего поколения, которое гуляло под радиоактивными дождями. У них ослабленные ткани, мышцы, сухожилия, неправильно составленные костные ткани. И это везде, во всех странах. Первый раз я с этим явлением познакомилась в ГДР. Но там это уловили и начинают реабилитировать с рождения – подбирают упражнения, питание, какие-то добавки, чтобы поддержать ребенка.



Это могут быть тяжелые или не очень тяжелые нарушения, но поскольку они комплексные, то тем требованиям, которые предъявляются к призывникам Положением о военно-врачебной экспертизе, они не отвечают. Такие ребята могут служить по контракту или идти офицерами, потому что там другие требования по здоровью, другой режим и другая нагрузка: и психологическая, и физическая.



Итак, первая заповедь – все медицинские документы мальчика должны быть в целости и сохранности. А где-то годам к 15-и надо посмотреть, какие диагнозы ему ставили врачи-специалисты. И даже в самом глухом месте России, если есть какие-то хронические заболевания, все равно можно бесплатно обследоваться в областной больнице. А после этого нужно открыть Положение о военно-врачебной экспертизе, расписание болезней и сравнить с полученными диагнозами.

Если поймут с первого раза – спасибо военкомату, не поймут – значит, в суд

Сейчас практически все пользуются интернетом. Мы говорим родителям: "Не можешь найти в интернете – просто зайди в нашу группу "ВКонтакте", щелкни ссылочку, и ты все найдешь и обнаружишь, что мальчик твой к призыву не годен".



После этого нужно собрать эти документы, сделать копии заключений и написать стандартное заявление, которое тоже есть у нас в группе (сначала в Комиссию по постановке на учет, потом в призывную) – "прошу приобщить к личному делу медицинские документы: наблюдался там-то, с тем-то, жалобы такие-то, лечение такое-то, степень нарушения функции отвечает статьям таким-то категории В – прошу освободить от призыва".



А дальше – как поймут: если с первого раза – спасибо военкомату, не поймут – значит, в суд. Это хорошая простая процедура. Сейчас это Кодекс административного судопроизводства. Человек имеет право оспорить неправомерное решение или бездействие должностных лиц. И вот это решение призывной комиссии можно за 300 рублей госпошлины оспорить по стандартному заявлению, которое тоже есть у нас в группе.



– Много ли случаев, когда негодному к призыву юноше удавалось таким образом отбиться через суд?

Суд может отменить решение призывной комиссии, как незаконное

– Все, кто к нам обращается и готов идти дальше, отбиваются. Суд нам нужен исключительно как процедура. Подавая туда заявление, мы просим, чтобы суд истребовал личное дело, выписку из книги протоколов, лицензии врачей-специалистов на определение категории годности. Все это приносится, и призывник может впервые увидеть свое личное дело: у нас появляется та информация, на основании которой его призывали. А так увидеть личное дело – это очень сложная история. Это надо три раза напрягать военного прокурора, объяснять, зачем это надо.



И тут уже все равно: суд может отменить это решение, как незаконное, и тогда человек снова приходит на призывную комиссию; суд может не отменить решение, но, поскольку призыв закончен, решение, которым парень был призван, отменяется как нереализованное, и он снова приходит на призывную комиссию, но уже после того, как видел в суде всю эту информацию, видел этих чудаков, которые туда приходят от противоположной стороны – псевдоюристы и псевдоврачи. И те тоже понимают, что человек знает свои права, знает про свое здоровье, и голыми руками его не возьмешь.



– Много ли случаев, когда суды отменяли постановление о том, что человек годен к военной службе?



– Не так много, но отменяют. Суд тут тоже в сложном положении. Судьи говорят: "Я же не врач, я не знаю"... Но когда диагноз слово в слово совпадает со статьей Расписания болезней, конечно, они отменяют решение. А когда требуются какие-то специальные знания, нужно вызывать эксперта.