Группировка ХАМАС спустя два года выбрала главу полибюро

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе, объявила об избрании Халиля аль-Хайи главой своего политбюро. Аль-Хайя победил в третьем туре внутренних выборов, обойдя бывшего главу политбюро Халеда Машаля. В первых двух турах ни один из кандидатов не смог набрать необходимые 36 голосов членов Генерального совета шуры.

Голосование проходило поэтапно и в условиях строгой секретности из-за опасений возможных ударов Израиля. В нём участвовали представители структур ХАМАСа в секторе Газа, на Западном берегу и за рубежом. По данным арабских СМИ, руководство группировки в Газе и представители её военного крыла преимущественно поддерживали аль-Хайю, тогда как часть зарубежного руководства выступала за Машаля.

После гибели Яхьи Синвара в октябре 2024 года ХАМАС руководил временный совет из пяти человек. До Синвара политбюро возглавлял Исмаил Хания, убитый в Тегеране в июле 2024 года.

Халиль аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году. В последние годы он был одним из наиболее высокопоставленных представителей ХАМАС, участвовал в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и отвечал за отношения с арабскими и исламскими странами. Его считают сторонником сохранения тесных связей с Ираном.

Аль-Хайя живет в Катаре. В сентябре 2025 года он был среди руководителей ХАМАСа, которых Израиль пытался ликвидировать ударом по Дохе. Аль-Хайя не пострадал, но в результате атаки погибли его сын Хаммам и руководитель его канцелярии Джихад Лабад.