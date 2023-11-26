ХАМАС передала Красному Кресту заложника с гражданством России

Палестинская радикальная группировка ХАМАС, признанная террористической организацией в США и странах Евросоюза, передала Красному Кресту заложника с российским гражданством.
Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну. ТАСС представляет его как пресс-секретаря главы политбюро палестинской группировки Исмаила Хании. Приводятся слова ан-Нуну о том, что заложника с российским гражданством освободили "в ответ на усилия президента России Владимира Путина".
Об освобождении находившегося в заложниках у ХАМАС в секторе Газа гражданина России сообщает также Reuters со ссылкой на группировку. В этой связи отмечается, что действия предприняты "в знак признания позиции Москвы". После кровавого нападения на Израиль боевиков из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, Путин несколько раз выражал поддержку в адрес гражданского населения этой палестинской территории, отмечает Русская служба Би-би-си.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Саливан заявил ранее в воскресенье, что есть основания ожидать освобождения из плена ХАМАС американского заложника.
26 ноября ожидается третий этап обмена находящихся в плену ХАМАС израильтян и иностранцев на осуждённых в Израиле палестинцев. Точное время суток, когда это произойдёт, неизвестно. Египет сообщил, что получил списки на обмен, который ожидается в воскресенье. В этих списках имена 13 граждан Израиля и 39 палестинцев. В предыдущие два дня был освобождён 41 заложник и 78 палестинцев. Среди переданных Красному Кресту пленников ХАМАС были 26 израильтян, 14 подданных Таиланда и один филиппинец.
- Ранее власти Израиля и группировка ХАМАС при посредничестве Катара и Египта договорились о прекращении огня на четыре дня. На период паузы в боевых действиях боевики согласились освободить 50 человек, взятых в заложники при нападении на юг Израиля 7 октября. Израиль пообещал в ответ освободить из тюрем 150 палестинских заключённых. Соглашение вступило в силу утром 24 ноября.
- При нападении джихадистов на Израиль в начале октября были убиты 1200 человек, свыше 240 - взяты в заложники. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы сообщает о гибели 14500 палестинцев в ходе начатой Израилем в ответ на теракт 7 октября боевой операции в секторе Газа.
Форум