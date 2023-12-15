Хуситы нанесли ракетные удары по двум грузовым судам в Красном море

Представитель Министерства обороны США заявил в пятницу, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене второй день подряд наносили ракетные удары по двум грузовым судам в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море.

При первом ударе ракета попала в принадлежащий Германии контейнеровоз Al Jasrah, повредив его и вызвав возгорание. Спустя несколько часов второй контейнеровоз, идентифицированный как MSC Palatium, был поражен ракетой и загорелся. Об этом сообщило агентство Associated Press. Сведений о пострадавших нет

Позднее в пятницу в столице Йемена городе Сана на пресс-конференции представитель хуситов Йехия Сариа объявил, что ответсвенность за нападения повстанцы берут на себя. По его словам, два судна были обстреляны ракетами после того, как их экипажи отказались отвечать на призывы "йеменских морских сил", сообщает Служба новостей "Голоса Америки".

Сария сообщил, что хуситы информируют все суда, направляющиеся во все порты мира, за исключением израильских, что им не причинят вреда, но "они должны держать устройства распознавания открытыми".

Выступая перед журналистами в Тель-Авиве в пятницу, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан осудил нападения, заявив, что они "угрожают" свободе судоходства, коммерческому судоходству и легальной торговле в Баб-эль-Мандебском проливе, одном из важнейших регионов мореходства".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в пятницу в Берлине, также осудила нападения на судоходство в Красном море, особенно нападение на судно, принадлежащее Германии, и призвала хуситов "немедленно остановиться".