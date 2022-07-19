Интернет-журнал "Холод" объявил сбор средств на оплату штрафа журналистке Софье Вольяновой. В 2020 году на сайте "Холода" вышла ее статья, в которой утверждалось, что член партии "Яблоко" и доктор филологии Александр Кобринский во время своего преподавания в петербургских университетах принуждал студенток к сексу. Сам он обвинения отверг, и добился в суде опровержения фрагментов текста. В частности, суд признал недостоверными сведения о домогательствах. Вольянова должна возместить Кобринскому моральный вред в размере 300 тыс. рублей.

Издание "Холод" оспаривало решение суда, однако во вторник суд отклонил апелляцию.

Статья "Блистательный профессор", где утверждалось о домогательствахАлександра Кобринского к студенткам, вышла в ноябре 2020 года. Спустя год на основе этого материала появилась публикация "Эффект Кобринского: старое "Яблоко" и новая этика" журналистки Риммы Поляк в издании Republic. После ее выхода Кобринский подал заявление также и против Римы Поляк, однако позже отозвал его, заявив, что он и Republic пришли к соглашению. Republic внёс в статью изменения, исключающие обвинения в домогательствах, а также дал высказаться самому Кобринскому. Его ответ был опубликован под первоначальной статьей.