Казахстан: интервенция и реакция

5 января 2022 социально-политические волнения охватили почти весь Казахстан. В Алма-Ате они оказались масштабными, привели к большим жертвам и разрушениям. Крупнейший город страны вышел из-под контроля власти. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил ввода войск ОДКБ, якобы для борьбы с террористами. Себя Токаев объявил главой Совета Безопасности – при вроде бы живом пожизненном председателе СБ Нурсултане Назарбаеве. Вечером 5 января был снят с должности, а затем и арестован председатель Комитета национальной безопасности Карим Массимов, с помощью которого "отец нации" Назарбаев контролировал силовиков. В Казахстане по неофициальным данным погибли 164 человека. Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью. Полицией задержано до 8000 человек.

Президент Казахстана Токаев на сессии ОДКБ утверждает, что в стране была попытка государственного переворота. Владимир Путин объявил: "Возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние внешние силы. Те люди, которые выступали (по поводу) ситуации на газовом рынке - это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это - совершенно другие люди, и у них другие цели". Президент РФ утверждает, что применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом". Никаких доказательств иностранного вмешательства не представлено.

Уроки "казахского января"» для России и постсоветских стран обсуждают доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс, политолог Андрей Окара, журналист из Казахстана Сергей Домнин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 10 января в 19:05