Сотрудникам колонии дали условный срок за избиение заключённого

Суд в Казани признал двух сотрудников колонии виновными в превышении должностных полномочий и назначил им по три года лишения свободы условно. Согласно приговору суда, они избили заключённого деревянными шкатулками. Об этом сообщает правозащитный проект "Аксиома".

По данным следствия, в августе 2018 года сотрудники казанской ИК-18 Ленар Гаязов и Андрей Семёнов "нанесли не менее десяти ударов деревянными шкатулками по спине и пояснице" заключённого. После этого у пострадавшего зафиксировали многочисленные кровоподтёки.



Также следственный комитет утверждал, что в октябре 2015 года Гаязов несколько раз пнул и "нанёс не менее двух ударов палкой от швабры" по ногам другого заключённого. Таким образом Гаязов якобы склонял заключённого к даче показаний об организации доставки наркотиков в колонию. В материалах дела от 2019 года не было каких-либо сведений о доставке в колонию наркотиков или о подозрении в этом заключённого. По этому эпизоду Гаязова оправдали.