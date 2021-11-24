"Где-то в 19:30 началась программа "Перехват" и на его голову надели пакет и стали душить. Он не мог дышать и стал прогрызать пакет зубами" — из жалобы Сергея Григорьева в ЕСПЧ.

В 2017 году Следственный комитет возбудил 24 уголовных дела против сотрудников полиции за пытки и гибель людей. В 2018-м – 33 дела.

"Его клали на живот, связывали ему руки и ноги вместе и, оголив щиколотки, на которые клали тряпку, подводили к ногам поочередно электрические провода" — из жалобы Александра Бикбулатова в ЕСПЧ.

"Опустили штаны и трусы, прикладывали электроды сначала к ногам и ягодицам, а потом к половому органу и вискам. Его приводили в чувство с помощью воды" — из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.