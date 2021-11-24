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Комната
319
Как силовики пытают и фабрикуют уголовные дела в Татарстане

Жестокие пытки, фальсификации уголовных дел, давление на свидетелей и десятки сломанных жизней — такова реальность силовых структур Татарстана, где подразделение по борьбе с организованной преступностью (УБОП) взяло на себя функцию "чистки" региона от банд и ОПГ, но на деле разрушило множество жизней. Пытаясь понять, как на самом деле происходила эта "чистка", журналисты Idel.Реалии изучили сотни томов уголовных дел, выслушали десятки историй подозреваемых и осужденных и рассказали их истории.

Этот проект — реконструкция комнаты №319 в здании отдела по борьбе с организованной преступностью МВД РФ по РТ на улице Карла Фукса в Казани. В этой комнате, по заявлениям многих осужденных, силовики пытали людей. Истории о том, что происходило в этом помещении, рассказали несколько не связанных между собой человек в судах и в процессе расследования их уголовных дел. Реконструкция создавалась как со слов тех, кто побывал в этой комнате, так и по фотографиям и видео с допросов.
"Где-то в 19:30 началась программа "Перехват" и на его голову надели пакет и стали душить. Он не мог дышать и стал прогрызать пакет зубами"— из жалобы Сергея Григорьева в ЕСПЧ.
В 2017 году Следственный комитет возбудил 24 уголовных дела против сотрудников полиции за пытки и гибель людей. В 2018-м – 33 дела.
"Его клали на живот, связывали ему руки и ноги вместе и, оголив щиколотки, на которые клали тряпку, подводили к ногам поочередно электрические провода"— из жалобы Александра Бикбулатова в ЕСПЧ.
"Опустили штаны и трусы, прикладывали электроды сначала к ногам и ягодицам, а потом к половому органу и вискам. Его приводили в чувство с помощью воды"— из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.
статья 286 часть 3: превышение должностных полномочий с применением насилия (или угрозой применения), или при применением оружия (спецсредств), или с причинением тяжких последствий – от трех лет лишения свободы и до трех лет права занимать должности. — Уголовный кодекс РФ.
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"Где-то в 19:30 началась программа "Перехват" и на его голову надели пакет и стали душить. Он не мог дышать и стал прогрызать пакет зубами"
В 2017 году Следственный комитет возбудил 24 уголовных дела против сотрудников полиции за пытки и гибель людей. В 2018-м – 33 дела.
"Его клали на живот, связывали ему руки и ноги вместе и, оголив щиколотки, на которые клали тряпку, подводили к ногам поочередно электрические провода"
"Опустили штаны и трусы, прикладывали электроды сначала к ногам и ягодицам, а потом к половому органу и вискам. Его приводили в чувство с помощью воды"
статья 286 часть 3: превышение должностных полномочий с применением насилия (или угрозой применения), или при применением оружия (спецсредств), или с причинением тяжких последствий – от трех лет лишения свободы и до трех лет права занимать должности.
— из жалобы Сергея Григорьева в ЕСПЧ.
— из жалобы Александра Бикбулатова в ЕСПЧ.
— из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.
— Уголовный кодекс РФ.
"Стали бить по рукам и ногам, ставить в позу "ласточка", выворачивать скованные наручниками за спиной руки из суставов"— из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.
"Следователь передал Аскери оперативникам Марфину и Ермолаеву, которые доставили его в служебный кабинет №319, где проводили с ним "оперативно-розыскные мероприятия" и "выбивали явку с повинной" до 03:50"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"Из помещения УБОП в СИЗО №1 в 23:50 был доставлен Маркелов с множеством телесных повреждений" — из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"Его доставили в кабинет №319, где на протяжении шести часов с ним осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, при этом каких-либо следственных действий с ним не проводилось, не был даже составлен протокол допроса"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"После таких "доставлений" и "проведения ОРМ" обвиняемые и их защитники, родственники обращаются с множественными жалобами о применении к ним физического и психологического насилия, издевательств, пыток со стороны оперативников"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
статья 293 часть 2: халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть – до пяти лет принудительных работ с лишением права занимать должности или до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности до трех лет.— Уголовный кодекс РФ.
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"Стали бить по рукам и ногам, ставить в позу "ласточка", выворачивать скованные наручниками за спиной руки из суставов"
"Следователь передал Аскери оперативникам Марфину и Ермолаеву, которые доставили его в служебный кабинет №319, где проводили с ним "оперативно-розыскные мероприятия" и "выбивали явку с повинной" до 03:50"
"Из помещения УБОП в СИЗО №1 в 23:50 был доставлен Маркелов с множеством телесных повреждений"
"Его доставили в кабинет №319, где на протяжении шести часов с ним осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, при этом каких-либо следственных действий с ним не проводилось, не был даже составлен протокол допроса"
"После таких "доставлений" и "проведения ОРМ" обвиняемые и их защитники, родственники обращаются с множественными жалобами о применении к ним физического и психологического насилия, издевательств, пыток со стороны оперативников"
статья 293 часть 2: халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть – до пяти лет принудительных работ с лишением права занимать должности или до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности до трех лет.
— из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.
— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
— Уголовный кодекс РФ.
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