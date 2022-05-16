Красноярского журналиста обвинили в дискредитации армии

На генерального продюсера красноярского телеканала "ТВК" Вадима Вострова составили административных протокол о дискредитации российской армии из-за поста в социальной сети. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Вострова, его вызвали в полицию, чтобы дать объяснения по возбужденному делу. Поводом для преследования стал пост журналиста с цитатами из статьи социолога Шуры Буртина "Войти во мрак и нащупать в нём людей", в которой автор разговаривает с россиянами, выступающими в поддержку войны в Украине. По словам Вострова, он часто цитирует в социальных сетях разных авторов, всегда с кавычками и указанием фамилии. "Также было и в этот раз, то есть от себя не добавил ни слова (а, может, и стоило)", — отметил продюсер. Журналисту грозит штраф от 30 тысяч рублей.

Вадим Востров сообщил "Сибирь.Реалии", что суд по его делу состоится 3 июня. Он намерен оспорить протокол, поскольку возбуждение дела о "дискредитации" российской армии противоречит Конституции.