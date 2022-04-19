Кремль во второй фазе

Министр иностранных дел РФ провозглашает "вторую фазу" военных действий на территории Украины. При этом министр обороны РФ, которого по такому поводу оживили для демонстрации публике, заявляет, что это именно США затягивает окончание войны, поставляя оружие Киеву. Зачем они это делают? Дайте уже быстро-быстро поставить их на колени. Ну хотя бы к параду 9 мая. Нет. Помогают сопротивляться. "Вторая фаза" - какой она будет? В эфире военные эксперты Агиль Рустамзаде (Баку), Игорь Романенко (Киев), Андрей Колесников (Москва). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Прямой эфир в 19.05 МСК

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