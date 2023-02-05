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Лауреатом стипендии имени Петра Вайля стала Любовь Барабашова

Любовь Барабашова

Лауреатом ежегодной стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" стала внештатный корреспондент Радио Свобода на Сахалине Любовь Барабашова.

Барабашова закончила факультет истории и социологии Сахалинского государственного университета. Сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года и проектом Сибирь.Реалии – с 2017-го. Автор десятков материалов о ежедневной жизни, политических и социальных проблемах на Сахалине.

В конце прошлого года российские власти признали Барабашову "иностранным агентом". Журналистка сочла такое решение в отношении многих представителей российской прессы несправедливым.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода.

  • Петр Вайль (1949-2009) - известный российский прозаик, публицист, эссеист, радиожурналист - провел у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы, помощник директора Русской службы по информационному вещанию. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы.
  • Русская служба Радио Свобода - часть медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) - начала работу в 1953 году. Бюро в Москве было открыто в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина.
  • Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы бюро в России 6 марта 2022 года. За два дня до этого Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Эти действия, как заявило тогда руководство медиакорпорации, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС.
  • Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 15 миллионов долларов. Более 30 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".
  • Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Несмотря на блокировку, 2022 год оказался статистически самым удачным для "Свободы": наши сайты зарегистрировали более 160 миллионов посещений, видеоматериалы "Свободы" на хостинге YouTube были просмотрены почти 2 миллиарда раз.
  • В декабре 2022 года Русская служба Радио Свобода представила новую аудиоплатформу на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live.

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