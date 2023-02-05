Лауреатом стипендии имени Петра Вайля стала Любовь Барабашова

Лауреатом ежегодной стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" стала внештатный корреспондент Радио Свобода на Сахалине Любовь Барабашова.

Барабашова закончила факультет истории и социологии Сахалинского государственного университета. Сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года и проектом Сибирь.Реалии – с 2017-го. Автор десятков материалов о ежедневной жизни, политических и социальных проблемах на Сахалине.

В конце прошлого года российские власти признали Барабашову "иностранным агентом". Журналистка сочла такое решение в отношении многих представителей российской прессы несправедливым.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода.