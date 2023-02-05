Лауреатом стипендии имени Петра Вайля стала Любовь Барабашова

Лауреатом ежегодной стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" стала внештатный корреспондент Радио Свобода на Сахалине Любовь Барабашова.
Барабашова закончила факультет истории и социологии Сахалинского государственного университета. Сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года и проектом Сибирь.Реалии – с 2017-го. Автор десятков материалов о ежедневной жизни, политических и социальных проблемах на Сахалине.
В конце прошлого года российские власти признали Барабашову "иностранным агентом". Журналистка сочла такое решение в отношении многих представителей российской прессы несправедливым.
Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода.
- Петр Вайль (1949-2009) - известный российский прозаик, публицист, эссеист, радиожурналист - провел у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы, помощник директора Русской службы по информационному вещанию. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы.
- Русская служба Радио Свобода - часть медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) - начала работу в 1953 году. Бюро в Москве было открыто в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы бюро в России 6 марта 2022 года. За два дня до этого Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Эти действия, как заявило тогда руководство медиакорпорации, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС.
- Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 15 миллионов долларов. Более 30 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".
- Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Несмотря на блокировку, 2022 год оказался статистически самым удачным для "Свободы": наши сайты зарегистрировали более 160 миллионов посещений, видеоматериалы "Свободы" на хостинге YouTube были просмотрены почти 2 миллиарда раз.
- В декабре 2022 года Русская служба Радио Свобода представила новую аудиоплатформу на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live.
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