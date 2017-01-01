Потерянный ленинградский фотограф

Маша Ивашинцова (1942-2000) занималась фотографией всю жизнь, но никому не показывала свои работы. В конце 2017 года ее родственник наткнулся на ящики с негативами и непроявленной пленкой, которые пылились на чердаке. Опубликованные ниже фотографии - это лишь часть из 30 тысяч снимков.

Берега Невы в 1979 году

Дети в Вологде в 1979 году

Маша Ивашинцова родилась в аристократической семье. Во время революции 1917 года их имущество, в том числе роскошную квартиру в центре Ленинграда, захватили большевики.

Детская площадка на космическую тему в Ленинграде. В детстве Ивашинцова по желанию бабушки занималась балетом. Но после смерти бабушки родители забрали Машу из балетной академии и отправили в технический колледж.

Уличный портрет в Санкт-Петербурге в 1976 году. После того, как ее художественную карьеру прервали, Ивашинцова сменила множество профессий, успев поработать, в том числе, и театральным критиком. Ее личная жизнь также была очень бурной.

Она вышла замуж за армянского языковеда Мелвара Мелкумяна. На фото - портрет ее бывшего мужа после развода.

Мелкумян с их дочерью Асей. Эта фотография была сделана в 1976 году. К тому моменту брак Ивашинцовой распался. Ася переехала в Москву с отцом, а сама Ивашинцова осталась в Ленинграде.

Ася в 1978 году.

Толпа людей перед Первомайским шествием в Ленинграде в 1979 году.

В Ленинграде Ивашинцова была в отношениях с двумя мужчинами - поэтом Виктором Кривулиным (на фото) и фотографом Борисом Смеловым.

Ивашинцова прячется за своим любовником Смеловым. Смелов в то время был известным фотографом.

Портрет "маленького Советского инженера в модном, на манер французского, детском комбинезоне" [оригинал]. Дневники, оставленные Ивашинцовой, раскрывают ее как женщину, которая считает свой талант ничтожным по сравнению с талантами мужчин, окружавших ее. Ее дочь Ася рассказывает, что Ивашинцова "искренне верила, что она меркнет на их фоне и, следовательно, никогда в жизни никому не показывала свои фотографии".

И хотя она фотографировала почти каждый день, обостряющаяся депрессия разрушила ее желание работать, и к 1981 году Ивашинцова стала безработной.

Митинг коммунистов в Ленинграде. Образ жизни Маши был признан "асоциальным", и ей предоставили выбор: тюремное заключение или помещение в психиатрическую больницу.

Семья Ивашинцовой рассказывает, что она выбрала последнее. 10 лет женщина находилась в психиатрической лечебнице, где ее постепенно "сломали", давая препараты для психически больных людей.

Фотография прикованной обезьяны, которая разглядывает мир, была сделана за три года до того, как Ивашинцову отправили в психбольницу. Ее дочь пишет: "Иногда мне кажется, что в этом снимке я вижу предупреждение, своего рода предчувствие…"

Разрушенная статуя Сталина в Ленинграде. Ася писала, что ее мать "никогда не могла ассимилироваться в этом всеобъемлющем, кричащем на весь мир социалистическом волнении".

Портеры мальчиков в Старой Руссе. Фотографии Ивашинцовой нашел муж ее дочери, который после ухода с работы в ноябре 2017 года наткнулся на коллекцию из 30 тысяч снимков на чердаке.

К Асе обратились художественные галереи с просьбой выставить работы ее матери и люди, надеющиеся купить фотографии.

Портрет друга семьи в 1974 году. Ася запустила сайт, посвященный истории жизни ее матери.