35 лет назад самолёт Матиаса Руста совершил посадку у Кремля

28 мая 2022 года исполнилось 35 лет со дня посадки в центре Москвы, у собора Василия Блаженного, недалеко от Красной площади и стен Кремля, легкомоторного самолёта, которым управлял немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Это событие стало одним из символов эпохи перестройки в Советском союзе, а по оценке некоторых историков, и прямо повлияло на её ход.

18-летний Матиас Руст, совершивший первый длительный полёт в качестве пилота всего за 2 недели до полёта в Москву, вылетел утром 28 мая 1987 года с аэродрома в финском Малми на самолёте Cessna-P172. Сначала он взял курс на Стокгольм, однако затем выключил радиостанцию, бортовые сигнальные огни, резко снизился и совершил разворот в сторону СССР. Череда случайностей позволила ему преодолеть систему противовоздушной обороны Советского союза и приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Появление самолёта Руста почти на Красной площади стало столь неожиданным, что пилота даже не сразу задержали - едва ли не полчаса после приземления он раздавал любопытным прохожим автографы.

Сам Руст и сразу после своего полёта, и много лет спустя утверждал, что, помимо тяги к приключениям, вдохновлялся идеей миссии мира - наметившееся потепление в отношениях между Западом и СССР привело к его идее построить "воздушный мост".

Руст совершил свой полёт в день пограничника (он до сих пор отмечается в России 28 мая). Существуют теории о том, что полёт был операцией спецслужб, или западных, или же советских, однако подтверждения они не находят. Тем не менее, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев вскоре после полёта Руста освободил от должности влиятельного министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО, а также ряд других высших офицеров, тем самым серьёзно ослабив позиции в армии консервативных сил, которые могли бы воспротивиться его политике перестройки.

2 сентября 1987 года начался суд над Рустом, он был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Руста приговорили к четырем годам лишения свободы. 3 августа 1988 года он вернулся в ФРГ после указа об амнистии, подписанного советским руководством.

Сейчас Матиас Руст работает аналитиком в банке, публичной персоной он не является, от полётов уже давно отказался. В интервью ТАСС он сказал, что "всегда будет благодарен России", потому что с ним тогда "обошлись весьма гуманно", несмотря на то, что его полёт фактически подорвал репутацию советской армии.

В преддверии 35-й годовщины полёта Руста, как сообщает DPA, в Эстонии открыли памятник этому событию в виде 24-метровой взлётно-посадочной полосы, сделанной из камня. На пути к Москве Руст летел и над Эстонией. В стране считают, что полёт способствовал распаду Советского союза и обретению Эстонией независимости.