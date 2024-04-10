Липчанину дали девять лет по делу о попытке поджога и госизмене

Военный суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам лишения свободы по обвинению в попытке устроить поджог на военном аэродроме, покушении на госизмену и попытке примкнуть к Легиону "Свобода России". Об этом пишет ТАСС.

Согласно приговору суда, три года Куликов проведёт в тюрьме, остальные шесть лет – в колонии строгого режима. Он полностью признал вину.

По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетний Куликов разослал анкеты сразу в несколько организаций, воюющих на стороне Украины. Легион "Свобода России" предложил ему "пройти проверку", совершив за денежное вознаграждение несколько диверсий, утверждало следствие. После этого Куликов должен был выехать в Украину через Грузию. Его задержали в феврале 2023 года.

В марте 2023 года ФСБ России распространило видео с признательными показаниями Куликова. Позже "Астра" опубликовала письмо Куликова из СИЗО, написанное в декабре 2023 года. "После пыток я подписал всё, и был вынужден взять на себя то, что я не совершал", – пишет в нём Куликов.