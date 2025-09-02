Лукашенко "блудил долго" в поисках Путина в Пекине

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.

В ходе встречи Путин заявил, что "никто, ни одна страна не сможет заменить России Беларусь". В свою очередь Лукашенко сказал, что никто не заменит Россию для Беларуси. Он поблагодарил Путина за приглашение в "его дом в Китае", отметив, что они "поблудили тут", пока нашли, где разместился Путин в Пекине. Лукашенко также поздравил Путина "с успешной встречей" с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В ходе пребывания в Пекине Александр Лукашенко провел 2 сентября "ряд встреч закрытого характера", поговорил с представителями китайского бизнеса, а также с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, сообщила пресс-служба Лукашенко.