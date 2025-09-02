Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лукашенко "блудил долго" в поисках Путина в Пекине

Слушать
55 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.

В ходе встречи Путин заявил, что "никто, ни одна страна не сможет заменить России Беларусь". В свою очередь Лукашенко сказал, что никто не заменит Россию для Беларуси. Он поблагодарил Путина за приглашение в "его дом в Китае", отметив, что они "поблудили тут", пока нашли, где разместился Путин в Пекине. Лукашенко также поздравил Путина "с успешной встречей" с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В ходе пребывания в Пекине Александр Лукашенко провел 2 сентября "ряд встреч закрытого характера", поговорил с представителями китайского бизнеса, а также с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Материалы по теме

Удар по Киеву
Embed
Удар по Киеву

No media source currently available

0:00 0:15:04 0:00

Удар по Киеву

Число погибших растет


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG