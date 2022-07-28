Мать россиянина Егора Дудникова, приговоренного белорусским судом к 11 годам колонии, попросила Минюст России и российское посольство в Минске ходатайствовать о переводе её сына для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Дудникова осудили по обвинению в разжигании социальной вражды и розни и в призывах к действиям против национальной безопасности.
Как выяснили журналисты, после перевода в колонию положение россиянина ухудшилось: администрация колонии неоднократно наказывала его за нарушения правил и в итоге добилась его перевода в тюрьму, в более жёсткие условия заключения.
Мать Дудникова уверена, что такое давление связано с тем, что у Егора "политическая" статья. Ходатайство в российский Минюст она писать не планировала. Семья и адвокаты хотели подать прошение о помиловании белорусским властям. Но из-за нарушений, которые вменили Егору в колонии, шансов на помилование не осталось, считают они.
- Дудникову 21 год. Он жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали в начале мая 2021 года.
- Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.
- Белорусское следствие утверждало, что россиянин был выдворен из страны за участие в протестах 2020 года, но затем нелегально вернулся и стал одним из администраторов "Отрядов гражданской самообороны". Родные Дудникова это отрицают. Сам он сначала частично признал вину под видеозапись, но затем сообщил, что его пытали.
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