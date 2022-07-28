Мать россиянина Егора Дудникова, приговоренного белорусским судом к 11 годам колонии, попросила Минюст России и российское посольство в Минске ходатайствовать о переводе её сына для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Дудникова осудили по обвинению в разжигании социальной вражды и розни и в призывах к действиям против национальной безопасности.

Как выяснили журналисты, после перевода в колонию положение россиянина ухудшилось: администрация колонии неоднократно наказывала его за нарушения правил и в итоге добилась его перевода в тюрьму, в более жёсткие условия заключения.

Мать Дудникова уверена, что такое давление связано с тем, что у Егора "политическая" статья. Ходатайство в российский Минюст она писать не планировала. Семья и адвокаты хотели подать прошение о помиловании белорусским властям. Но из-за нарушений, которые вменили Егору в колонии, шансов на помилование не осталось, считают они.