"Мемориал" запустил проект к 30-летию Правозащитного центра

Центр защиты прав человека "Мемориал" (бывший Правозащитный центр "Мемориал") запустил проект "30 лет до", приуроченый к 30-летию организации.

В рамках этого проекта правозащитники вместе журналистами независимых СМИ попытаются найти ответы на вопросы о том, почему стал возможен нынешний режим и что пошло не так на пути к построению свободного общества.

"Мы были свидетелями ключевых событий истории современной России, участвовали в них. Нам есть, что рассказать", – говорится на сайте проекта.

В презентации проекта приняли участие эксперты "Мемориала": сопредседатель Центра защиты прав человека Олег Орлов, сопредседатель и руководитель архивной программы Александр Черкасов, член совета и историк Алексей Макаров, юрист Наталья Морозова, журналист и фоторепортер Дмитрий Борко и руководитель пресс-службы организации Екатерина Яньшина.

Планируется, что "Мемориал" и его коллеги по проекту в течение года представят работы минимум по 14-ти темам. Это "Протесты и демонстрации в СССР", "Выборы в СССР, в России, в республиках", "Государственные репрессии", "Война и общество" и другие. Все работы будут опубликованы на сайте проекта.

"Каждая из тем, казалось бы, уже была многократно затронута в публикациях различных СМИ, и вряд ли к этому можно добавить что-то новое. Однако практически всегда выясняется, что за ясностью скрывается мифологизация, а общепринятые суждения слабо соотносятся с реальностью. Обращение к документам, к свидетелям и участникам событий, к экспертам может дать свежий взгляд на темы, по которым уже сложилось согласие в общественном мнении", – считает "Мемориал".