Минобороны РФ показало кадры досмотра сухогруза "Сукра Окан"

Минобороны России во вторник обнародовало кадры досмотра российскими военными сухогруза "Сукра Окан", который был остановлен патрульным кораблём Черноморского флота "Василий Быков" 13 августа. В тот день Минобороны РФ само распространило сведения о проверке в Чёрном море сухогруза под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил.

"На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов", - говорится в тексте, который сопровождает выложенную военным ведомством запись. Также отмечается, что по итогам досмотра был составлен протокол, после чего судно продолжило движение в Измаил.

На записи члены экипажа судна, на борт которого высаживаются российские военные с оружием, показаны на коленях и с руками за головой. Капитана спрашивают, почему он не остановил сухогруз. При помощи коллеги, помогающего с переводом, капитан отвечает, что "плохо понял".

13 августа сообщалось, что российский патрульный корабль утром в воскресенье открыл предупредительный огонь, требуя, чтобы сухогруз "Сукра Окан" прекратил движение. Выстрелы якобы были сделаны после того, как экипаж сухогруза не отреагировал на требование остановиться.

Власти Украины, комментируя инцидент, назвали действия российской стороны "откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и на мирный проход их судов через территориальное море прибрежных стран". Киев призвал международное сообщество отреагировать на ситуацию.

Это первый случай обстрела коммерческого судна вне украинских портов с момента выхода России из зернового соглашения, гарантировавшего беспрепятственный вывоз по морю сельхозпродукции из Украины, отмечает Русская служба Би-би-си.

Представитель турецкой компании, владеющей сухогрузом, заявил, что судно на момент проверки было пустым. По его словам, сухогруз направлялся в украинский порт за зерном, пишет "Медуза".