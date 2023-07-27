Модель для Кремля

Военный переворот в Нигере как раз подоспел к африканскому саммиту Владимира Путина в Санкт-Петербурга. Нигерийского президента арестовала его собственная охрана. Ждать ли в связи с этим превентивных чисток в ФСО? Интересно, что глава несостоявшегося российского переворота Евгений Пригожин тоже находится в эти дни в Санкт-Петербурге, фотографируясь с гостями форума. Он больше не угроза. МВД РФ тем временем объявляет в розыск судью Международного суда в Гааге. Мстят за путинский ордер. В гостях: политики Михаил Лобанов и Геннадий Гудков, юрист Глеб Богуш. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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