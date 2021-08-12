Мятежвойна. Игорь Мангушев – о пропаганде и законах экспансии

Бывший офицер Генерального штаба армии Российской империи Евгений Месснер, рассуждая о развитии военного искусства, 60 лет назад написал: "В нынешнюю эпоху всенародных войн и народных воюющих движений психологические факторы стали доминирующими". Месснер сформулировал концепцию "мятежвойны", конфликта будущего: в боевых действиях участвуют иррегулярные формирования, роль пропаганды становится не менее важной, чем роль генералов в штабах и солдат на полях сражений. Тогда на работы Месснера не обратили внимания, мол, чего ждать от аргентинского пенсионера, вспоминающего былые деньки и от скуки придумывающего какую-то "мятежвойну"! Однако меньше чем через полвека информационные операции стали неотъемлемой частью любого конфликта. Сегодня все, от террористических группировок до стран с ядерным оружием, разрабатывая стратегию и тактику военных кампаний, уделяют их "подсветке" едва ли не больше внимания, чем содержанию.

Медиагруппы, работающие в государственных интересах, стали эффективным инструментом воздействия как на противника, так и на "домашнее" общественное мнение, а информационное сопровождение боевых операций – непременным условием победы. Даже самые фундаменталистски настроенные группировки выстраивают пиар по вполне современным канонам, а запрещенная в России террористическая организация "Исламское Государство", которую так и не может до конца разгромить вся военная мощь цивилизованного мира, стала законодателем медийной моды среди исламских группировок, что и позволяло ей долгое время и отчасти позволяет сейчас вербовать сторонников не только в нищей Средней Азии, но и среди жителей благополучной Европы.

В деятельность специалистов по военно-психологическим операциям оказались вовлечены не только политики или лидеры мнений, но и сами военные. Пресса может превратить любую победу в поражение, а антивоенное движение, представляющее на практике ботсеть, способно остановить танки, прекратить войсковую операцию. Если раньше журналисты только описывали события, то сейчас сотрудники СМИ зачастую формируют вокруг объекта воздействия новую реальность. Иногда полем такой операции может стать целый регион или страна так называемого третьего мира.

Яркий пример – Центральноафриканская Республика, где столкнулись интересы старой расслабленной Франции, привыкшей к тому, что зона Сахеля никуда не денется от прежней метрополии, и России, развернувшей сначала экономическую, а потом и военно-политическую экспансию в богатую ресурсами страну. Пример ЦАР интересен как раз обилием психологических операций и силой, с которой здесь бушует "мятежвойна по Месснеру". Номинально Россия и Франция сотрудничают, во имя обеспечения безопасности и развития региона, а фактически, на мой взгляд, ведут войну "из принципа": Парижу неприятна частичная потеря влияния, Москва отстаивает право на экспансию. Это противостояние вылилось в попытки создания альтернативной реальности, основная цель которой – воздействие на разные социальные группы. Каждая из сторон сформировала собственный пул идейных и коммерческих сторонников, привлекая газетчиков, радиожурналистов и активистов неправительственных организаций. Абсолютно невозможно убедительно доказать, к примеру, были ли гражданские жертвы во время штурма города Бамбари случайными, как это часто бывает при контрпартизанских акциях, или умышленными, для запугивания населения, лояльного "Союзу за мир в Центральноафриканской Республике" генерала Али Дарассы.

Война пропагандистов лучше, чем война солдат, но в Африке человечество неоднократно наблюдало, как успехи пропаганды перерастали в резню

Оригинальность центральноафриканского театра, прежде всего, в существовании трех далёких друг от друга социальных групп, на которые оказывают воздействие противоборствующие стороны. Первая граппа – африканская диаспора, проживающая во Франции и черпающая информацию из электронных СМИ. Эмигранты практически не могут влиять на принятие решений, однако их симпатии по большей части на стороне Парижа (члены семей министров ЦАР живут и учатся отнюдь не в Банги и даже не в Ростове-на-Дону). Вторая группа целевой аудитории частично пересекается с первой, речь об узкой прослойке центральноафриканской интеллигенции и среднего класса. На эту группу ориентирована работа российских и французских ботоферм, которые схлестнулись на просторах фейсбука с такой яростью, что сеть была вынуждена ликвидировать некоторые страницы. Модераторы в конце 2019 года заблокировали около 200 аккаунтов, связанных с российскими медиапроектами в Африке, а ещё годом позже "в бан" попала и сотня французских троллей. Казалось бы, это должно было положить конец противостоянию, но ничего подобного не случилось. Хороший пост от известного в Банги и окрестностях блогера стоит иногда кратно больше, чем заказная статья в газете. Дело в том, что эта группа очень влиятельна – её представители вхожи в высокие кабинеты, влияют на политику страны. Третья группа, самая многочисленная и самая бесправная, – собственно население ЦАР. В стране нет постоянного энергоснабжения, что делает абсолютно бессмысленными попытки влиять на общество через телевидение.

Повальная безграмотность, казалось бы, обессмыслила существование газет и вообще печатного слова, однако есть нюанс — для чтения местные жители обычно собираются всей деревней или большой компанией, где хоть один, способный разобрать слова, да найдётся. Впрочем, тиражи в 1000–1500 экземпляров не позволяют полностью охватить даже столичный регион. Настоящее сверхоружие в ЦАР, как и вообще в Африке, – радио. Что, собственно, можно было наблюдать ещё в 1990-е в Руанде на зловещем примере "Свободного радио тысячи холмов". Голос из приёмника в Африке не просто СМИ, это власть.

Созданное российскими политтехнологами радио и связанные с ним медиаресурсы стали едва ли не лучшим проектом в ЦАР. Собрав профессиональную команду из местных журналистов, Россия получила инструмент пропаганды, который смог на равных соперничать с аналогичными французскими медийными проектами. Козырем стал надконфессиональный контент, в равной степени ориентированный на христиан и мусульман. Другое преимущество – в значительной доле вещания на санго, основном региональном языке. Радио и смежному пулу изданий удалось провести несколько эффективных кампаний, от поддержки Хартумских соглашений до подрыва авторитета Франции и МИНУСКА (контингента ООН) в регионе. Каждый просчёт ооновского или французского руководства превращался с лёгкой подачи радиоведущих в пример сознательного унижения центральноафриканцев.

Франция пыталась проводить ответные медиакампании, но в 2018–2020 годах эти эксперименты обычно заканчивались неудачами. Взять реванш французы смогли с началом восстания "Коалиции патриотов за перемены". Причины бунта – недопуск до выборов главного конкурента и бывшего наставника действующего президента Франсуа Бозизе. В результате боевые действия возобновились на всей территории страны. Хартумские соглашения, бывшие блестящим успехом российской частно-государственной дипломатии, де-факто утратили силу. Вместе с подопечными из вооруженных сил ЦАР в боях приняли участие операторы ЧВК "Вагнер". Жертвы среди мирных жителей, неизбежные в любом конфликте такого рода, стали для французских СМИ поводом обвинить российских специалистов в нарушении правил войны, да и местные журналисты получили свой хлеб.

Для политтехнолога и радость, и беда зоны Сахеля в том, что организовать народный бунт по всем медиаканонам здесь очень дёшево. Мне приходилось наблюдать митинги против колониализма и французской экспансии, куда люди приходили за $2, и видеть "жертву войны", которая за $500 рассказывала на камеру сотрудникам международных организаций о пытках и бесчеловечном отношении. И понять, что из этого реально, а что является результатом политтехнологических процессов, невозможно даже с балкона гостиницы "Убанги", не говоря уже про европейские или российские кухни.

У африканских жителей, не избалованных высокими стандартами журналистики и даже доступом к информации, крайне низок порог критического восприятия, и это позволяет эффективно манипулировать общественным мнением. Хороший пример – растиражированные кадры из Нигерии, на которых солдаты ООН вместе с повстанцами стаскивали в кучу трупы убитых мирных жителей. Эти видеозаписи появились практически одновременно с фотографиями, на которых бойцы руандийского контингента позировали в компании Аббаса Сиддики, кровавого центральноафриканского полевого командира. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в стране начались демонстрации с требованиями положить конец "беспределу МИНУСКА". Другой пример: интервью FRI с одной из предполагаемых жертв насилия со стороны бойцов "ЧВК Вагнера". После публикации часть профранцузской интеллигенции в Банги негативно высказалась насчёт российского присутствия в регионе. Реальность стала топливом для пропагандистских машин психологической войны.

Закончу текст ещё одной цитатой из работы Евгения Месснера: "Волновать, будоражить, взвинчивать нервы народа – равносильно даче ему возбуждающих средств. От случая к случаю – пожалуй, полезно, но непрестанно – вреднее кокаина". Война пропагандистов лучше, чем война солдат, но в Африке мы неоднократно наблюдали, как успехи пропаганды перерастали в резню. В этом регионе дистанция между лайком под постом в фейсбуке и фугасом на дороге куда короче, чем в других районах мира.

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Игорь Мангушев – блогер, медиа-консультант, эксперт по Африке и Ближнему Востоку

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