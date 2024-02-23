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Не дает хоронить

Владимир Путин с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля 2024 года
Владимир Путин с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля 2024 года

Вспоминаем прогнозы в канун 24 февраля 2022 года. Что сбылось?

Путин занят традиционной траурной церемонией - возлагает цветы с могиле Неизвестного солдата. Другим людям, которые хотят возложить цветы к могиле известного им Алексея Навального, которого они тоже считают погибшим на другой войне, с режимом, не дают этого сделать. Да и до могилы далеко. Вместо похорон шантаж и угрозы. Все это в канун двухлетия нападения России на Украину. Вспомним прогнозы, которые давали тогда эксперты. Соотнесем с настоящим. Позволяет ли процент "попаданий" выстроить новые прогнозы, уже на будущее, с высокой долей вероятности. Анализируют военные специалисты Игорь Романенко и Сергей Мигдаль. А также оценка новых санкционных пакетов от политического аналитика Максима Гликина.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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