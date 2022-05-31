Ненависть к "бывшему клоуну"

"Путин борется против тех, у кого есть читатели, зрители, слушатели, покупатели, избиратели и сторонники, пришедшие не по приказу, а по собственному выбору". Поэтому он ненавидит Зеленского. И новую молодую Украину. И может поэтому он начал войну. Так считает публицист "Медузы" Максим Трудолюбов, и не только он. О старой путинской "верхушке", куда если и пробиваются "молодые таланты", так только если они являются прямыми отпрысками ее составляющих, и о системе формирования власти в Украине. А также о прямом сражении двух президентов, одного из которых даже в пропагандистских шоу РФ перестали звать просто "клоуном", а стали называть "бывшим клоуном". Говорят: автор статьи "Против кого на самом деле воюет Владимир Путин?" Максим Трудолюбов, аналитик Александр Харебин, журналист Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Прямой эфир в 19.05

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