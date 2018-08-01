Ракетный арсенал

В 1968 году советские войска вошли на территорию Чехословакии и остались там почти на 23 года. Но история противостояния Восточного блока и западных союзников началась раньше, а ЧССР играла в советской военной доктрине ключевую роль – в том числе и в контексте возможной Третьей мировой. Журналисты Настоящего Времени изучили историю отношений между Советским Союзом и Чехословакией и посетили объекты, связанные с ракетным и ядерным арсеналом.

За семь лет до вторжения чехословацкая армия была одной из самых сильных в Восточном блоке. Уже тогда все планы — например, по закупке оружия — разрабатывались и утверждались Москвой. Формально решение принимало верховное командование Организации Варшавского договора, напоминает чешский историк Прокоп Томек.

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«Чехословацкая народная армия была достаточно сильной и в мирное время включала около 200 тысяч человек. А в соотношении с численностью населения принадлежала к числу самых мощных в рамках ОВД. Можно даже сказать, что в этом смысле она была сопоставима с болгарской. Это была вторая самая сильная армия после советской. Конечно, по отношению к численности населения», — говорит он.

Чехословакия тратила на армию до 17,5% ВВП еще до вторжения Советов, рассказывает журналист издания E.conomia, в прошлом — военнослужащий Ян Газдик. «Сегодня ведутся политические споры – сколько средств выделять на нужды армии. Должно ли быть 2%, (требование президента США Дональда Трампа – НВ), но Чешская Республика это требование [НАТО] не выполняет, и бог знает, когда сможет выполнить. Тогда выделяли на военные расходы 17,5% ВВП. Тогда военные понимали, что это уничтожает экономику», – объясняет он.