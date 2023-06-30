Один из городов Норвегии разорвёт побратимские отношения с Петрозаводском

Власти норвежского города Му-И-Рана заявили, что разорвут побратимские отношения с Петрозаводском, так как мэр этого города Владимир Любарский хочет отправиться воевать в Украине в составе чеченского батальона "Ахмат". Об этом пишет норвежское издание NRK.
Побратимские отношения между Му-И-Раной и Петрозаводском были заморожены с ноября 2022 года, теперь муниципалитет норвежского города планирует полностью их разорвать.
По словам мэра Му-И-Раны Гейр Вааге, город уже много лет не поддерживал контакты с Петрозаводском, но после начала войны в Украине и заявления мэра Владимира Любарского об отправке на фронт, "ситуация стала серьезнее".
"Мэр Петрозаводска является их официальным представителем во внешнем мире, включая Рана, поэтому я думаю, что было бы правильно разорвать соглашение сейчас", - заявил Вааге.
- Мэр Петрозаводска Владимир Любарский 18 июня заявил, что поедет на войну в Украине в составе чеченского батальона "Ахмат". Депутаты его отставку одобрили, против голосовали только представители "Яблока": Ольга Тужикова и Дмитрий Рыбаков. Место Любарского займет его заместительница Инна Колмыхатова.
- За последние несколько месяцев об отправке на войну в Украине заявлял целый ряд российских чиновников. В ноябре 2022 года в Украину отправился мэр Читы Александр Сапожников, но уже в июне он заявил, что вернуться на фронт не сможет из-за состояния здоровья. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пытается доехать до фронта с конца марта.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.