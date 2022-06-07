Осуждённого по делу "Сети" арестовали по обвинению в убийстве 

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца осуждённого по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Максима Иванкина по обвинению в убийстве двух и более человек, совершённому по предварительному сговору. До этого Иванкина этапировали в столичное СИЗО из пензенской колонии, где он отбывал вынесенное ему ранее наказание - 13 лет лишения свободы.
Как пишет "Вот Так ТВ", арестованный дал по делу об убийстве признательные показания, однако его защита и близкие утверждают, что он сделал это под пытками.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет.
- Позже издание "Медуза" опубликовало расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале, который основан на рассказе разыскиваемого по делу "Сети" и находящегося в бегах Алексея Полтавца, говорилось о возможной причастности к преступлению Максима Иванкина и Дмитрия Пчелинцева. По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в распространении непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно было отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые. Пчелинцев и Иванкин свою причастность к убийству категорически отрицали. Однако в октябре прошлого года Иванкин неожиданно подписал признание в совершении преступления.
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