Осуждённого по делу "Сети" арестовали по обвинению в убийстве 

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца осуждённого по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Максима Иванкина по обвинению в убийстве двух и более человек, совершённому по предварительному сговору. До этого Иванкина этапировали в столичное СИЗО из пензенской колонии, где он отбывал вынесенное ему ранее наказание - 13 лет лишения свободы.

Как пишет "Вот Так ТВ", арестованный дал по делу об убийстве признательные показания, однако его защита и близкие утверждают, что он сделал это под пытками.