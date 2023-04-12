От Голодомора до Бучи. Эфир в 18:30

Военные преступления России в Украине, в том числе уничтожение и кража зерна, по-новому ставят вопрос о Голодоморе 1932-1933 годов, пик которого был 90 лет назад. Был ли он геноцидом украинского народа? В чем заключалась его цель? И являются ли нынешние преступления России продолжением той политики геноцида?



Гости программы – доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов и экономист, автор канала text&events Борис Грозовский. Эфир в 18:30.

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