Первый за 19 месяцев авиарейс с туристами из России прибыл на Пхукет

В субботу из Москвы на Пхукет (Таиланд) прибыл первый за 19 месяцев авиарейс компании "Аэрофлот". Об этом сообщил ТАСС.

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, сообщил агентству, что на борту самолёта находилось 275 пассажиров.

Россияне, привитые вакциной "Спутник V", могут прибывать на Пхукет без необходимости проходить временную изоляцию. Обязательным, однако, будет семидневное пребывание в пределах острова, после чего можно посещать и другие острова и города Таиланда.

С 9 ноября самолёты "Аэрофлота" будут выполнять еженедельно по два регулярных рейса по маршруту Москва - Пхукет.

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