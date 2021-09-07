Подруга бежавшей из Чечни Халимат Тарамовой покинула Россию

Анна Манылова, подруга 22-летней чеченки Халимат Тарамовой, которую отец насильно вывез в Грозный из кризисного центра для жертв семейного насилия в Махакале , объявила о том, что вынуждена была покинуть Россию.
Манылова утверждает, что начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. По её словам, она выехала в Европу и возвращаться в Россию пока не планирует.
На днях Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором призвала не распространять о ней слухи и оставить ее в покое. Правозащитница Светлана Анохина считает, что Тарамову заставили сделать эту запись.
- Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова,, приближённого главы республики Рамзана Кадырова. Она уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.
- 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню.
- В августе стали известны подробности истории Тарамовой. Перед побегом из дома и последующим похищением её на три месяца помещали для "лечения" гомосексуальности в подмосковную клинику Invia Elite, а также "изгоняли джинна", читая над ней Коран.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
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