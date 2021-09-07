Подруга бежавшей из Чечни Халимат Тарамовой покинула Россию

Анна Манылова, подруга 22-летней чеченки Халимат Тарамовой, которую отец насильно вывез в Грозный из кризисного центра для жертв семейного насилия в Махакале , объявила о том, что вынуждена была покинуть Россию.

Манылова утверждает, что начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. По её словам, она выехала в Европу и возвращаться в Россию пока не планирует.

На днях Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором призвала не распространять о ней слухи и оставить ее в покое. Правозащитница Светлана Анохина считает, что Тарамову заставили сделать эту запись.