Поражения и победы. Аслан Дукаев – о России и Южном Кавказе

Южный Кавказ, забурливший прошлой осенью, уже стал было выпадать из новостных лент, но два недавних события вновь настойчиво напомнили нам о том, что этот благословенный край далек от умиротворённости, и, более того, здесь происходят какие-то глубинные перемены, которые ещё только предстоит полностью осмыслить.

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию, его последующее задержание и вероятный скорый суд над ним явно свидетельствуют об обостряющейся борьбе за будущее страны. В Грузии в последние годы наблюдался откат от курса на демократизацию, и реформаторам, среди которых много сторонников Саакашвили, это понравиться, естественно, не может. Вопрос только в том, разделяют ли грузинские избиратели озабоченность оппозиции, готовы ли они продемонстрировать эту озабоченность в ходе голосования?

Заметные сдвиги происходят в соседних с Грузией Азербайджане и Армении, и вызваны они главным образом Второй Карабахской войной. Столь триумфального успеха Азербайджана не ожидал, пожалуй, никто, хотя признаки того, что республика готовится к возможному новому конфликту самым серьезнейшим образом, были налицо задолго до осени 2020 года. Армянские политический класс и комментаторский корпус все ещё не оправились, как кажется, от шока, вызванного прошлогодней неудачей. Соглашение о прекращении огня и последующей передаче Азербайджану большей части земель, взятых армянскими силами под контроль в ходе войны 1992–1994 годов, явилось результатом катастрофического положения на поле боя, как признал и армянский премьер Никол Пашинян. Кто был повинен в этой катастрофе, Пашинян не уточнил, но вторая недавняя сенсация – задержания по коррупционным статьям бывшего министра обороны, командующего ВВС, а также главы компании, поставлявшей армянской армии боеприпасы, похоже, указывают на то, что политики решили обвинить в поражении военное командование.

Немало армянских наблюдателей затаили обиду и на Россию, не оказавшую, на их взгляд, должной помощи карабахской армии. "Почему Россия допустила катастрофу на Кавказе, ведь раньше, скажем 5–10 лет назад, это было бы немыслимо?" – вопрошает один из ветеранов армянской журналистики. "Никто не мог допустить, что Россия отдаст на растерзание Армению и Нагорный Карабах азербайджанцам и туркам", – убежден он. Разочарование армян можно понять, но оправданы ли их упреки в адрес России?

Поражение в Первой Карабахской войне привело к мобилизации политических, военно-технических и финансовых ресурсов азербайджанского государства для возвращения утраченных земель. На укрепление отношений с Россией, считающейся традиционным союзником Армении, заключение с ней соглашений, закрепляющих суверенитет Азербайджана над Карабахом, были направлены особые усилия. 3 июля 1997 года, например, был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном, в котором стороны обязывались "неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного суверенитета и независимости, […] территориальной целостности, нерушимости границ, [...] а также другими общепризнанными нормами международного права".

Азербайджан также активно добивался кооперации с Россией в области оборонной промышленности. В 2003 году, скажем, было заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает “совместные разработки, производство, поставки вооружения и военной техники”. В документе, естественно, оговорена “приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ” двух государств. Эти и другие обязательства, принятые на себя Москвой, не позволяли ей открыто вмешиваться в карабахский конфликт, на что, как выясняется, надеялась часть армянского общества.

Россия, имеющая решающее влияние на экономику Армении, помогать ей в ущерб себе, судя по всему, уже не особенно стремится

В дополнение к заключению двусторонних соглашений с Россией, гарантирующих Азербайджану нерушимость его границ, страна с 2005 года также активно закупала российские вооружения. По некоторым оценкам, между 2006 и 2016 годами доля российского оружия в суммарном импорте военно-технической продукции Азербайджана составляла более 20%. По утверждению президента страны Ильхама Алиева, большая часть азербайджанских вооружений поступает не из Турции или Израиля, а именно из России. "В отличие от Армении, мы платим за российские поставки", – подчеркивал он. К сентябрю 2018 года Азербайджан закупил в России оружия более чем на 5 миллиардов долларов. Азербайджан также осуществляет лицензионный выпуск некоторых видов российского вооружения, а начиная с 2010 года ВМС двух стран проводят совместные учения на Каспии. Даже в подготовке военных кадров Азербайджан сумел договориться с северным соседом: начиная с 2000 года азербайджанские офицеры и курсанты имеют возможность получать образование в вузах Минобороны России на бесплатной основе.

Связи Азербайджана с Россией, разумеется, не ограничиваются лишь сотрудничеством в политической и военной сферах. Два соседа торгуют на миллиарды долларов ежегодно и предполагается, что товарооборот между ними будет расти в будущем скачкообразно. Ну и, что немаловажно, в последнее время Азербайджан превращается в важный транзитный пункт для международных грузоперевозок. Азербайджан, к примеру, является участником проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", призванного связать Индию с Россией и Европой через порты Ирана. В конце июня через территорию Азербайджана, модернизировавшего в последние годы свои транспортные коммуникации, осуществлена транспортировка первой партии европейских грузов, предназначенных для Индии. Иными словами, Россия получила наземный выход в Персидский залив и Индийский океан в немалой степени благодаря Азербайджану.

А что же Армения, которая также является членом консорциума МТК? В Ереване с созданием транспортных коридоров как-то не заладилось. В рамках этого проекта Армения, набрав кредитов на более чем миллиард долларов, начала в 2012 году строительство автомагистрали, которая с севера должна была соединить её с Грузией, а на юге – с Ираном. В 2019 году планировалось сдать магистраль в эксплуатацию, но проложено пока всего лишь 20 процентов дорожного полотна. "Деньги на эту дорогу банально были украдены или были потрачены на латание каких-то дыр в бюджете ещё прежними властями", – сетуют некоторые армянские эксперты. Россия, имеющая решающее влияние на экономику Армении, разумеется, знает о состоянии дел в этой стране, но помогать ей в ущерб себе, судя по всему, уже не особенно стремится.

Стремительно укрепляются на Южном Кавказе позиции Турции, оказавшей Азербайджану помощь в прошлогодней войне. Шушинская декларация, подписанная прошедшим летом президентами двух стран, закрепила союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном, и Россия, с которой турки также сумели наладить конструктивные отношения, не стала воспринимать новую реальность как угрозу. Разумеется, это вовсе не значит, что Российская Федерация отдает Армению на растерзание соседям. Не означает это также и то, что она уходит с Южного Кавказа. У Москвы слишком много геополитических, военных и экономических интересов в этом регионе для того, чтобы просто взять и уйти оттуда.

Аслан Дукаев – кавказский журналист и политический эксперт



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