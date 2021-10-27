Представителя Чечни в Петербурге задержали по делу о наркотиках

В Санкт-Петербурге задержан руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу 38-летний Ислам Хизриев. Как сообщают 47news и "Фонтанка" , его задержали по уголовному делу о покупке наркотиков в крупном размере.

Утверждается, что 26 октября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился Хизриев. По данным СМИ, у него изъявили три грамма наркотического психостимулятора. Какого именно, не уточняется. Хизриев был задержан на двое суток. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

В 2019 году во время сентябрьских муниципальных выборов в Петербурге "Фонтанка" писала со ссылкой на наблюдателей и кандидатов о группах уроженцев Чечни, которые "следили за порядком" на участках. Ислам Хизриев тогда заявил изданию, что попросил живущих в Петербурге земляков принять "активное участие в выборах" и принести "какую-то пользу на выборах в рамках правового поля", - сообщает Север.Реалии.

Как пишет Кавказ.Реалии, Ислам Хизриев ранее работал охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова, действующего помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Получить оперативный комментарий сотрудника представительства Чечни по СЗФО журналистам пока не удалось.