Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского 

Президент Индонезии Джоко Видодо во время переговоров с Владимиром Путиным передал российскому президенту некое послание от главы Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал прессе сам Видодо. Содержание послания он не раскрыл.

Встреча Путина с Видодо прошла в четверг в Кремле. СМИ отмечают, что приветствуя президента Индонезии, президент России сказал, что очень рад видеть Видодо в России и "знает, что это его первый визит в страну". При этом в мае 2016 года Путин и Видодо уже встречались в Сочи. В начале той встречи российский президент также говорил, что ему очень приятно принимать индонезийского лидера в России.

Ранее Джоко Видодо исключил личное присутствие Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии в средине ноября, уточнив при этом, что разговор с президентом России возможен в формате видеосвязи.

За день до сегодняшней встречи с Путиным президент Индонезии побывал в Киеве, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG