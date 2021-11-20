Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Президент США провёл в Белом доме церемонию помилования индеек

Индюк Арахисовое масло не будет съеден на День благодарения после помилования президентом

Президент США Джо Байден помиловал двух индюков по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Ежегодную традицию ввёл в 1989 году 41-й президент Джордж Буш — старший.

Индейка — традиционная птица на праздничном столе в День благодарения, который отмечается в США в четвёртый четверг ноября. С середины 19 века перед празднованием он дарится президенту, а он может её съесть. Со времён Буша президент официально объявляет ей о помиловании, после чего индейка отправляется на ферму или в зоопарк.

Для Байдена помилование индюков в этом году стало первым на посту президента. Индюки Арахисовое масло и Конфитюр были привезены в Вашингтон из Индианы, — рассказывает Голос Америки. Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG