Приднестровье обратилось к Москве за помощью без вхождения в состав РФ

Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью, обосновав этот шаг экономической блокадой со стороны Кишинёва. Соответствующую декларацию сегодня принял съезд местных депутатов всех уровней. Молдавские власти, считающие Приднестровье сепаратистским регионом, ещё до начала съезда депутатов в Тирасполе назвали мероприятие "аферой".

СМИ отмечают, что съезд депутатов прошел впервые за 18 лет. Накануне появились слухи о том, что готовится обращение к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав России. Но местные власти сообщения отвергли. В итоге к России обратились лишь за помощью.

В декларации также содержится обращение к ООН, СНГ, ОБСЕ, Европарламенту и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишинёвом и властями Приднестровья в Тирасполе.

Приднестровье – неподконтрольные Кишинёву территории на восточном берегу Днестра. В преддверии распада СССР местные жители выступали за сохранение русского языка и хотели остаться в составе Советского Союза. Кишинев, напротив, требовал независимости, а государственным языком признавал только молдавский.

В 1992 году в регионе случился короткий вооружённый конфликт. При этом тогда погибли более тысячи и были ранены почти две тысячи человек. В регион вошли российские войска. С тех пор конфликт заморожен. В регионе находятся полторы тысячи российских военных. Кишинёв считает их присутствие незаконным и требует вывода, но Москва эти требования пока игнорирует.

После начала войны России против Украины ситуация в Приднестровье стала напряженной. Местные власти заявляли о попытках диверсий и терактов с украинской стороны. Украина обвиняла в провокациях Россию. Были опасения, что Россия под предлогом защиты русскоязычного населения оккупирует Приднестровье и воспользуется границей региона с Украиной.

В разговоре с Молдавской службой Радио Свобода президент Республики Молдова Майя Санду, комментируя сегодняшнюю резолюцию, заявила, что Кишинёв полон решимости разрешить замороженный приднестровский конфликт мирным путём с дальнейшей экономической реинтеграцией региона.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян ранее заявлял, что Кишинёв видит единственным решением конфликта – "постепенное возвращение Тирасполя в правовое поле".

В свою очередь власти в Приднестровье недовольны новым молдавским Таможенным кодексом, который вступил в силу в начале января. Тогда Кишинёв ввел пошлину на экспортируемые товары в Приднестровье. На сегодняшний день поставки могут совершаться только через участок, контролируемый Кишинёвом.

Кроме того, приднестровские власти критикуют поправки в молдавский Уголовный кодекс, который теперь содержит статью "Сепаратизм".