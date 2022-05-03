Проект "Настоящего Времени" "Ясно-понятно" посвящён новой реальности РФ

В эфир телеканала "Настоящее Время" вышла новая ежемесячная программа, посвящённая важнейшим для России общественно-политическим тенденциям и явлениям. Ведущий программы Евгений Берг анализирует новую реальность, в которой оказалась Россия после 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское военное вторжение в Украину.

"Ясно-понятно" – репортёрский проект, сочетащий элементы интервью и классического телевизионного и гонзо-репортажа. Ведущий говорит о фактах, но при этом не скрывает личного взгляда на обсуждаемые проблемы. Первый выпуск программы вышел в воскресенье, его можно посмотреть на канале "Настоящего Времени" в YouTube. Выпуск посвящён тому, как санкции, введённые против России в связи с её агрессией против Украины, отразятся на жизни россиян.

Сколько людей потеряет работу? Сколько будут стоить продукты? Существует ли импортозамещение или это миф, созданный государством? Евгений Берг поговорил с теми, кого уже коснулись первые последствия войны, пытаясь понять, что ждёт россиян в будущем.