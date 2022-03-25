Производители продуктов попросили не убирать логотипы Meta c упаковок

Российские производители продуктов попросили Генеральную прокуратуру разрешить им использовать логотипы Facebook и Instagram на упаковках, несмотря на признание компании Meta, которой принадлежат эти соцсети, экстремистcкой организацией в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Руспродсоюз", куда входят более 400 компании, направил в Генеральную прокуратуру письмо. В тексте сказано, что поставщики и торговые сети стали обращаться в организацию из-за того, что на упаковке присутствуют логотипы упомянутых соцсетей. Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу части товара из оборота, считают в союзе. Отмечается также, что с начала этого года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65–95%, есть сложности с закупкой упаковок. В"Руспродсоюзе" не исключают, что сложившаяся ситуация может привести к исчезновению ряда товаров первой необходимости.

Источник "Коммерсанта" отмечает, что из-за нового закона может появиться правовая неопределенность, потому что никто из участников не понимает, какие последствия повлечет наличие на упаковках логотипов социальных сетей.

Так, торговая сеть Fix Price 21 марта направила своим поставщикам письмо с просьбой "незамедлительно" убрать с товаров символику Facebook и Instagram.

Проект "Осторожно, новости" сообщает, что в одном из магазинов "Ашан" в Симферополе на торговых полках появилось предупреждение о том, что логотипы Facebook и Instagram на упаковке появились до того, как компанию Meta объявили экстремистской.