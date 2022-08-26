Прокурор просит 250 часов работ экс-охраннику "Ельцин-центра"

В суде в Екатеринбурге прокурор запросил 250 часов обязательных работ бывшему охраннику "Ельцин-центра" Александру Васильеву, который пририсовал глаза двум из трёх абстрактных фигур на картине Анны Лепорской — ученицы художника Казимира Малевича. Об этом сообщает РБК.

Сторона защиты попросила суд ограничиться штрафом. Васильев извинился перед Третьяковской галереей, где хранится работа, и направил в её фонд 5 тысяч рублей, рассказал адвокат.

Окончательное решение судья вынесет 29 августа.

Инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. 64-летний Васильев подрабатывал охранником на выставке в "Ельцин Центре" о Малевиче и его учениках. В свой первый день работы он пририсовал ручкой глаза картине Анны Лепорской "Три фигуры". По его словам, это предложили сделать посетители-подростки, а саму картину он принял за детские рисунки.

Реставрационный совет Третьяковской галереи, в коллекции которой находится полотно, оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей. Его полностью покрыла страховка. При этом Третьяковская галерея оотказалась от прекращения дела по статье о вандализме, которое было возбуждено в феврале.