Птица мира и золотые слезы. Художницы из России и Украины о войне

"Моя первая работа про Украину получилась практически на следующий день после начала войны. Это были белые полупризраки-полулюди, летящие над горящим домом. Эту работу просто невозможно было тогда не сделать", – рассказывает художница из Беларуси Анастасия Рыдлевская. Она создала в итоге несколько серий работ, в которых попыталась отрефлексировать то, что происходит сейчас в Украине.

Для Анастасии Рыдлевской художественное осмысление политических событий началось с протестов в 2020-2021 годах в Беларуси. Тогда она создала художественный дневник, в котором фиксировала свои переживания от происходящих в стране событий. Такой формат рефлексии имел для нее во многом терапевтический эффект и помогал проживать всепоглощающую тревогу.

Я не могу руками остановить российские ракеты, но я могу разделить боль, которую люди испытывают

Создание картин о происходящем в Украине стало для Анастасии тоже попыткой преодолеть первый шок от новостей с фронта. "Хотелось как-то проанализировать, что вообще происходит в мире, понять, как находить для себя точки опоры, найти язык для художественного изображения действительности и объяснить самой себе, как дальше взаимодействовать с этой новой ужасающей реальностью. Через работы ты как бы находишь точки соприкосновения с другими людьми, которые испытывают сейчас невероятную боль, потому что внезапно рушатся их жизни", – говорит художница.

Она отмечает, что получает много слов благодарности от жителей Украины. Это в основном либо знакомые ее мамы, либо подписчики в социальных сетях Анастасии. "Они пишут мне: “Спасибо, что чувствуете то же самое, что чувствуем сейчас мы, что разделяете эту боль с нами”. Мне кажется, это очень важно: дать людям понять, что они не одни в этой ситуации, что хоть мы и не можем по сути ничего сделать – я не могу руками остановить российские ракеты –, но я могу разделить боль, которую люди испытывают", – добавляет Анастасия.

Откликов от россиян она почти не получает. Художница связывает это в том числе и с тем, что работы у нее не плакатные. По ним понятно, что она выступает против войны в Украине, однако посыл произведений не в обозначении своей позиции, а в том, чтобы прожить эмоции, которые ее переполняют.

В качестве наиболее важных работ, в которых осмысляется происходящее в Украине, Анастасия выделяет три картины: первая посвящена Мариуполю, на второй изображены гиены, пожирающие солнце, а третья называется "Людоедское время". "Первая работа появилась, когда я узнала чудовищную новость про то, как Мариуполь умирает. У меня появился сразу в голове образ плачущего мощного существа, напоминающего то ли воплощение смерти, то ли воплощение скорби. И плачет оно золотыми слезами. Из-за этого от картины нет ощущения тотальной подавленности, потому что золотые слезы как будто бы дают надежду, что свет все равно победит", – делится художница.

Война в Украине – это чудовищная трагедия, по масштабу не сравнимая ни с чем

Вторая работа с изображенными гиенами появилась еще до 24 февраля. Ее Анастасия нарисовала за полтора месяца до вторжения российских войск в Украину. "Я вообще изначально рисовала Беларусь. Хотела передать, как что-то чудовищное, хтоническое жрет солнце, как мою страну поглощает эта чудовищная несправедливость и зло, – рассказывает Анастасия, – А потом случилось 24 февраля, и я поняла, что эта работа больше напоминает мня войну, и вот сейчас у меня она ассоциируется с тем, как погибают невинные люди в Украине".

Последняя важная для художницы работа посвящена гуманитарной катастрофе в Украине. "Это чудовищная трагедия, по масштабу не сравнимая ни с чем. Ты испытываешь по этому поводу очень много эмоций, и многие из них очень незнакомы, потому что ты впервые сталкиваешься с такой жестокостью не по книгам, а в реальной жизни. Появляется такой сгусток эмоций, который невозможно толком проанализировать: это и злоба, и желание [войну] как-то остановить, и бессилие, и отчаяние. Отсюда появилась серия “Людоедское время” о том, как страшный великан абсолютно хаотично пожирает людей, которые попались ему под руку", – говорит Анастасия.

Я проснулась рано утром 24 февраля, прочитала новости и начала плакать

Почти все ее работы участвовали в благотворительных выставках в поддержку Украины. Только три картины уйдут на персональную выставку художницы, которая откроется в Кракове в середине июня. Остальные уже проданы, а половина суммы с их продажи ушла в благотворительные фонды, помогающие пострадавшим во время войны.

Художница из Москвы Лиля Матвеева, как и Анастасия, нарисовала свою первую работу об Украине сразу после начала войны. "Я проснулась рано утром, прочитала новости и начала плакать, потому что это очень больно читать и понимать, что происходит что-то невообразимое", – вспоминает художница. 24 февраля она нарисовала свой первый антивоенный плакат. На нем была изображена плачущая птица мира.

"В последние дни перед 24 февраля мы все жили в какой-то тревоге. Я работала тогда в “Мемориале”, мы были заняты своими внутренними процессами, готовились к финальному суду по ликвидации “Международного Мемориала” и фестивалю в его поддержку", – рассказывает Лиля.

Чувство бесполезности и отчаяния заставило меня на время замолчать

Она в то время находилась в Москве, и с каждым днем после начала войны ощущала, как давление и напряжение возрастает: "Это был кошмар с бесконечным ОМОНом и автозаками на улицах. Я понимала, что не могу выйти из дома, потому что мне было важно провести фестиваль, и я целыми днями сидела и рисовала. Это казалось очень важным, чтобы хоть как-то справиться с переживаниями".

В марте Лиля переехала жить в Берлин. Решение появилось внезапно из-за прошедших в офисах "Мемориала" обысках . Художница решила, что ей важнее сохранить себя и продолжать работать над антивоенными рисунками, чем находится в состоянии постоянной опасности в своей стране.

После переезда чувство безопасности возникло практически сразу, но оно соединилось со стрессом: было непонятно, как жить в новой стране, как приспособиться к новой реальности и как продолжать работать. "Если честно, я долго ничего не могла рисовать, потому что чувствовала опустошение. И если в Москве у меня была работа, какие-то задачи, которые передо мной каждый день стояли, тут я не понимала, что я могу сделать, потому что первый запал протеста как будто бы никаких плодов не принес. Все, что я делала, войну никак не останавливало. И вот это чувство бесполезности и отчаяния от того, что ты действительно ничего не можешь сделать, заставило меня на время замолчать", – делится художница.

Силы для творчества Лиле дало приглашение писательницы Линор Горалик работать в ее проекте Roar – вестнике оппозиционной русскоязычной культуры. Для него художница создавала иллюстрации. "Это действительно помогло мне. Я начала из себя эту боль вытаскивать, – вспоминает Лиля, – Я понимала, что нужно пользоваться тем, что я сейчас нахожусь в безопасности. И тем, кто в безопасности, нужно говорить о том, что война все еще идет, что она не заканчивается, чтобы люди не привыкали жить в таком мире".

В качестве одной из самых значимых своих работ Лиля называет картину "Свинцовое одеяло мысли". Ее она нарисовала как раз для вестника оппозиционной русскоязычной культуры. "Это работа о том, что ты просто придавлен гнетом тревог за будущее и за настоящее. Руки опускаются, ты пытаешься из-под этого гнета вырваться, но тревога не отпускает. Получается, что это работа и про войну, и про страх за своих друзей в Украине и в России. При этом накладывается новый слой проблем: ты теперь стихийный эмигрант, и это тоже очень тяжело. Потому что больно разрывать все связи", – говорит художница.

Справляться с чувством беспомощности и апатии Лиле помогают сообщения, которые она получает от незнакомых людей, когда публикует свои работы в соцсетях. Многие благодарят ее за то, что она делает.

Помимо вестника оппозиционной русскоязычной культуры работы художницы берут для антивоенных публикаций многие независимые российские издания. Кроме того, часть работ Лили будет участвовать в выставке в Финляндии. Там будут представлены картины о войне художников из России и Украины.