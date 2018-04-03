Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти

По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе, но и посмотреть, с кем будущему президенту с самого начала было комфортно работать. Тем более, что большая часть той команды до сих пор с Путиным.

Преобладают в предвыборной команде Путина не силовики из Питера, работавшие с ним в мэрии (таких всего трое, из Петербурга — пятеро из 18, если считать и достаточно рано выпавшего из близкого окружения Илью Клебанова).

Больше всех, что естественно для штаба, людей, связанных с пиаром и медиа — девять бывших журналистов, менеджеров изданий и политтехнологов. Но практически все пиарщики после выборов приобрели гигантское влияние и остались близки к Путину.

Вторая по численности группа — бюрократы. Люди, которые сделали карьеру на госслужбе, и либо никогда не работавшие в бизнесе, либо ограничившиеся коротким эпизодом.

В «команде Путина» вообще нет людей, сделавших себя в бизнесе — разве что тот же Клебанов. В 2000 году это было естественно и объяснимо — из-за обвинений в адрес «Семьи» Ельцина в связях с олигархами.

Если судить по открытым источникам, то первыми «команду Путина» покинула Семья – Татьяна Дьяченко (позже — Юмашева) и Валентин Юмашев. Потом настала очередь Ксении Пономаревой, имевшей деловые отношения с олигархом Борисом Березовким.

Далее Путин расстался с бюрократами, о которых говорили как о связанных с Семьей — Волошина и Касьянова. В течение первого срока в опалу попал и один «питерский» — Клебанов.