РКН разблокировал Genius после удаления запрещённых песен

Роскомнадзор разблокировал крупнейший мире сайт с текстами песен Genius. Ведомство сняло ограничение после того, как сервис удалил тексты песен "Панельки" рэпера Хаски" и "Номера" исполнителя ЛСП, запрещённые в России.

Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых несколько десятков страниц портала с текстами, призывающими, по данным ведомства, к экстремизму или суициду. При этом запрещённые треки оставались доступными на других платформах.

Genius запущен в США в 2009 году. Пользователи сервиса публикуют аннотации к песням и интерпретации текстов.