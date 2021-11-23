"Стали бить по рукам и ногам, ставить в позу "ласточка", выворачивать скованные наручниками за спиной руки из суставов"— из жалобы Андрея Морозова в ЕСПЧ.
"Следователь передал Аскери оперативникам Марфину и Ермолаеву, которые доставили его в служебный кабинет №319, где проводили с ним "оперативно-розыскные мероприятия" и "выбивали явку с повинной" до 03:50"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"Из помещения УБОП в СИЗО №1 в 23:50 был доставлен Маркелов с множеством телесных повреждений" — из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"Его доставили в кабинет №319, где на протяжении шести часов с ним осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, при этом каких-либо следственных действий с ним не проводилось, не был даже составлен протокол допроса"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
"После таких "доставлений" и "проведения ОРМ" обвиняемые и их защитники, родственники обращаются с множественными жалобами о применении к ним физического и психологического насилия, издевательств, пыток со стороны оперативников"— из представления на имя главы МВД РТ Артема
Хохорина прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
статья 293 часть 2: халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть – до пяти лет принудительных работ с лишением права занимать должности или до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности до трех лет.— Уголовный кодекс РФ.