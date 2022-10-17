Роскомнадзор заблокировал в России сайт Центра защиты прав СМИ

Роскомнадзор 16 октября заблокировал для российских пользователей доступ к одной из страниц некоммерческой организации Центр защиты прав СМИ. Она занимается юридической помощью журналистам, редакциям, фотографам и блогерам. Блокировка привела к тому, что весь сайт недоступен из России, обратил внимание сам центр в своём телеграм-канале.

Доступ был закрыт к публикации о судебном процессе вокруг материала заблокированного в России издания The Insider. В тексте рассказывалось об иске директора Кавказского заповедника к редакции, её главному редактору Роману Доброхотову и автору Софье Русовой. Публикация, ставшая причиной судебного разбирательства, в свою очередь рассказывала об организации охоте и рыбалки для VIP-гостей на территории заповедника, в том числе — бывшего президента России Дмитрия Медведева.

НКО удалило публикацию со своего сайта и отправил письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к ресурсу. В понедельник доступ к сайту был восстановлен.