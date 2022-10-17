Роскомнадзор заблокировал в России сайт Центра защиты прав СМИ

Роскомнадзор 16 октября заблокировал для российских пользователей доступ к одной из страниц некоммерческой организации Центр защиты прав СМИ. Она занимается юридической помощью журналистам, редакциям, фотографам и блогерам. Блокировка привела к тому, что весь сайт недоступен из России, обратил внимание сам центр в своём телеграм-канале.
Доступ был закрыт к публикации о судебном процессе вокруг материала заблокированного в России издания The Insider. В тексте рассказывалось об иске директора Кавказского заповедника к редакции, её главному редактору Роману Доброхотову и автору Софье Русовой. Публикация, ставшая причиной судебного разбирательства, в свою очередь рассказывала об организации охоте и рыбалки для VIP-гостей на территории заповедника, в том числе — бывшего президента России Дмитрия Медведева.
НКО удалило публикацию со своего сайта и отправил письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к ресурсу. В понедельник доступ к сайту был восстановлен.
- Центр защиты прав СМИ работает с 1996 года. В 2015 году российские власти признали его иностранным агентом. В организации не согласились с этим решением и обжаловали его. В 2022 году Европейский суд по правам вынес решение по жалобам 73 объявленных агентами НКО, в том числе Центра, в котором признал, что Россия нарушила право организаций на свободу ассоциаций.
- Россия в 2022 заняла 155 место из 180 в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной неправительственной организацией "Репортёры без границ".
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