Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции 31-летнего жителя белорусского Бреста Вадима Дубойского, который обвиняется на родине в участии в массовых беспорядках. Об этом каналу Настоящее время сообщила сестра Дубойского.

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Дубойский был задержан белорусской милицией в августе 2020 года, на следующий день после акции протеста в Бресте. Его три дня держали в гаражах и избивали, а потом заставили подписать документ об отсутствии претензий к правоохранительным органам. Он снял побои и был задержан республиканским Следственным комитетом.

После освобождения под подписку о невыезде Дубойский сбежал в Россию. Он был задержан в Белгородской области после попытки пересечь границу с Украиной. Его защита намерена обжаловать приговор и обратиться за защитой в ЕСПЧ, суд может потребовать от Москвы не выдавать его в страну, где ему могут грозить пытки.