Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

МИД России ввел персональные санкции против 333 граждан Канады – им запрещается въезд в Россию.

Согласно заявлению МИД, санкции были введены "в ответ на враждебные действия Оттавы". В список включили представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов.

Под ограничения попали судья Международного уголовного суда Кимберли Прост, министры, сенаторы и депутаты законодательных собраний, а также 42 спортсмена, которые подписали письмо с просьбой не допускать россиян до участия в Олимпийских играх 2024 года.