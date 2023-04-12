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Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

Здание МИД России на Смоленской площади в Москве

МИД России ввел персональные санкции против 333 граждан Канады – им запрещается въезд в Россию.

Согласно заявлению МИД, санкции были введены "в ответ на враждебные действия Оттавы". В список включили представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов.

Под ограничения попали судья Международного уголовного суда Кимберли Прост, министры, сенаторы и депутаты законодательных собраний, а также 42 спортсмена, которые подписали письмо с просьбой не допускать россиян до участия в Олимпийских играх 2024 года.

  • 11 апреля правительство Канады ввело в действие новые санкции против России в связи с вторжением в Украину. Ограничения вводятся против 14 граждан России и 34 юридических лиц, среди которых и компании, связанные с ЧВК "Вагнер". Канада также ввела санкции против девяти компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси.

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