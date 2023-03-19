Российская активистка провела антивоенный пикет в Сирии

Российская активистка Полина Олейникова провела антивоенный пикет в столице Сирии Дамаске. Она призывает не забывать о том, что в стране продолжается война с участием российской армии, и по-прежнему происходят военные преступления.

По мнению Олейниковой, к военным преступлениям в Сирии могут быть причастны российские военнослужащие. Активистка потребовала "не молчать о них так же, как вы не молчите про эти преступления в Украине".

Полина Олейникова - жена экоактивиста Аршака Макичяна. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей. В октябре 2022 года Макичян и его родственники были лишены российского гражданства в нарушение законодательства (российское гражданство было у Макичяна единственным).

Олейникова выступала против полицейского произвола в России. Она расклеивала на дверях отделений полиции листовки с текстом "Здесь были репрессии" и именами тех, кто был незаконно задержан в этих ОВД. Суд приговорил её к обязательным работам. После этого семья покинула Россию.