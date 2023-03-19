Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российская активистка провела антивоенный пикет в Сирии

Полина Олейникова на акции в Москве. Фото Аршака Макичяна

Российская активистка Полина Олейникова провела антивоенный пикет в столице Сирии Дамаске. Она призывает не забывать о том, что в стране продолжается война с участием российской армии, и по-прежнему происходят военные преступления.

По мнению Олейниковой, к военным преступлениям в Сирии могут быть причастны российские военнослужащие. Активистка потребовала "не молчать о них так же, как вы не молчите про эти преступления в Украине".

Полина Олейникова - жена экоактивиста Аршака Макичяна. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей. В октябре 2022 года Макичян и его родственники были лишены российского гражданства в нарушение законодательства (российское гражданство было у Макичяна единственным).

Олейникова выступала против полицейского произвола в России. Она расклеивала на дверях отделений полиции листовки с текстом "Здесь были репрессии" и именами тех, кто был незаконно задержан в этих ОВД. Суд приговорил её к обязательным работам. После этого семья покинула Россию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG