С начала "дня сопротивления" в Израиле арестовали уже 17 человек

В Израиле с начала общенационального "дня сопротивления" судебной реформе арестовали уже 17 человек. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным полиции, все они нарушили общественный порядок. Большинство арестованных – в центральном округе страны.

Ожидается, что в течение дня на акции протеста по всему Израилю выйдут сотни тысяч человек. Протестующие уже перекрыли дороги в десятках городов, в нескольких произошли потасовки демонстрантов с полицией.

Утром протестующие заблокировали вход в Тель-Авивскую фондовую биржу, после чего вошли в здание и устроили протест там. Противники реформы утверждают, что она нанесёт стране экономический ущерб. Власти эти опасения отвергают.

Также демонстранты приспустили флаг Израиля у штаб-квартиры ЦАХАЛа – армии обороны страны. Ранее вход в штаб заблокировала группа резервистов. Военные неоднократно предупреждали, что прекратят добровольную службу, если власти примут судебную реформу. Они утверждают, что не смогут служить в "недемократическом Израиле".

Массовые протесты продолжаются в Израиле в ответ на планы властей реорганизовать судебную систему страны. Противники реформы считают, что в результате снизится судебный контроль за решениями правительства, а суды фактически потеряют независимость.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что законопроект будет принят Кнессетом – израильским парламентом – уже в ближайшее воскресенье.