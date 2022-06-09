Сенаторы попросят Нарышкина провести экспертизу школьных учебников

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре обратится к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину с просьбой провести экспертизу школьных учебников истории "на соответствие историко-культурному стандарту". Об этом рассказала заместитель председателя комитета Екатерина Алтабаева, сообщает ТАСС.

По словам Алтабаевой, в комитете считают, что перечень школьных учебников по гуманитарным дисциплинам нужно обновить, а также "наполнить их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины".

Результаты экспертизы учебников, которую проводило Министерство науки и просвещения России, сенаторов не удовлетворили, поэтому они решили обратиться к Нарышкину, который возглавляет не только Российское историческое общество, но и Службу внешней разведки.

По словам зампреда комитета Совета Федерации, ситуация в мире "требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе", поскольку этот вопрос является "одной из составляющих национальной безопасности".