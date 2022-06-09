Сенаторы попросят Нарышкина провести экспертизу школьных учебников

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре обратится к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину с просьбой провести экспертизу школьных учебников истории "на соответствие историко-культурному стандарту". Об этом рассказала заместитель председателя комитета Екатерина Алтабаева, сообщает ТАСС.
По словам Алтабаевой, в комитете считают, что перечень школьных учебников по гуманитарным дисциплинам нужно обновить, а также "наполнить их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины".
Результаты экспертизы учебников, которую проводило Министерство науки и просвещения России, сенаторов не удовлетворили, поэтому они решили обратиться к Нарышкину, который возглавляет не только Российское историческое общество, но и Службу внешней разведки.
По словам зампреда комитета Совета Федерации, ситуация в мире "требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе", поскольку этот вопрос является "одной из составляющих национальной безопасности".
- В апреле прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках "написано как будто не про нас". Школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают про Сталинградскую битву.
- В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.
- Она была основана на исторической теории, озвученной Владимиром Путиным в обращении по поводу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик: Украины не существовало до 1917 года, "оранжевая революция" 2004 года и "антиконституционный переворот" 2014-го произошли при поддержке Запада. Россия не начинала войну, а вмешалась в идущий восемь лет конфликт.
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