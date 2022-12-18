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Сергей Шойгу посетил дислокацию российских войск в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил дислокацию российских войск в Украине. Об этом утром в воскресенье сообщило Минобороны. Он облетел на вертолёте передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили.

Как отмечено в сообщении министерства, Шойгу "обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 декабря, президент России Владимир Путин посетил объединённый штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, и провел совещание с командующими.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что таким образом Кремль старается показать Путина как компетентного лидера военного времени, в особенности на фоне критики роли президента в руководстве военными действиями, которая недавно прозвучала со стороны сторонников войны. Также, предполагают аналитики ISW, Кремлю важно представить Минобороны как единую и эффективную организацию, и улучшить его имидж, чтобы уравновесить растущее влияние Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и управляемых ими военных структур.

  • Военное вторжение России в Украине длится почти десять месяцев.

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