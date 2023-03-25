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Си война в Украине устраивает. Но даст ли Китай оружие Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым

Си война в Украине устраивает. Но даст ли Китай оружие Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Си война в Украине устраивает. Но даст ли Китай оружие Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Си Цзиньпин в России: кому выгодна война в Украине? • Обыски, аресты, штрафы: какова причина очередной волны репрессий в России? • 4-я Антивоенная конференция в Риге: кто попал в списки пособников кремлевского режима?

• Си Цзиньпин в России. Председатель КНР привез Путину план, как помирить Киев и Москву. Искусство китайской дипломатии: предложение, от которого - ни холодно, ни жарко. Кому выгодна война в Украине?

• Обыски у "Мемориала", полицейские облавы в барах, тюремные сроки за критику Путина, аресты и штрафы противникам войны. Весна-2023 бьет рекорды собственной жестокости силовиков. Какова причина очередной волны репрессий в России?

• Познер и Собчак попадут в «Список Путина»? 4-я Антивоенная конференция в Риге. Кого общественное-политическое движение за рубежом внесло в списки пособников кремлевского режима? Какие формы борьбы примет российская оппозиция за пределами страны?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом и политологом Вячеславом Иноземцевым, китаистом (Лейпцигский университет) Алексеем Чигадаевым и правозащитником, членом Московской Хельсинской группы Ильей Шаблинским.

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