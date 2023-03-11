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Скандал с Волковым и ФБК. Месть Венедиктова? Грузия без "иноагентов". "Грани времени" с Мумином Шакировым Эфир в 19:05

Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 10 недели 2023 года

Народ против "Грузинской мечты". Как протестующие в Тбилиси за два дня смогли сорвать принятие законопроекта об "иностранных агентах". Насколько "русский фактор" в лице пару сотен тысяч релокантов влияет на политическую жизнь Грузии?

Кто взорвал газопровод в Балтийском море? Новая версия подрыва "Северного потока" и "Северного потока-2". Кому нужны российские углеводороды и создаст ли Турция новый газовый хаб для поставки топлива в Европу?

"Нежелательная" "Transparency International – Россия". Удаться ли оградить российское общество от информации о коррупции?

Скандал с Леонидом Волковым и ФБК. Месть Венедиктова?

Есть ли еще компроматы у бывшего главного редактора "Эхо Москвы" на членов команды Навального? Банкиры Михаил Фридман и Петр Авен: противники войны в Украине или сторонники Путина?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политическим обозревателем Лашой Тугуши (Грузия), генеральным тором "Transparency International – Россия" Ильей Шумановым и специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

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