Народ против "Грузинской мечты". Как протестующие в Тбилиси за два дня смогли сорвать принятие законопроекта об "иностранных агентах". Насколько "русский фактор" в лице пару сотен тысяч релокантов влияет на политическую жизнь Грузии?

Кто взорвал газопровод в Балтийском море? Новая версия подрыва "Северного потока" и "Северного потока-2". Кому нужны российские углеводороды и создаст ли Турция новый газовый хаб для поставки топлива в Европу?

"Нежелательная" "Transparency International – Россия". Удаться ли оградить российское общество от информации о коррупции?

Скандал с Леонидом Волковым и ФБК. Месть Венедиктова?

Есть ли еще компроматы у бывшего главного редактора "Эхо Москвы" на членов команды Навального? Банкиры Михаил Фридман и Петр Авен: противники войны в Украине или сторонники Путина?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политическим обозревателем Лашой Тугуши (Грузия), генеральным тором "Transparency International – Россия" Ильей Шумановым и специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

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